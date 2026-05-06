Πεπεισμένος πως ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θα είναι στο Telecom Center Athens για το Final Four της Euroleague παρά την τιμωρία του, ειδικά αν ο Παναθηναϊκός φτάσει στον τελικό, είναι ο Ιμπραήμ Κουτλουάι.

Ο ιδιοκτήτης της πράσινης ΚΑΕ τιμωρήθηκε με τρεις αγωνιστικές έπειτα από όσα έγιναν στο δεύτερο παιχνίδι με τη Βαλένθια στην Ισπανία, πράγμα που σημαίνει πως δεν θα μπορέσει να βρεθεί στο Final Four αν η ομάδα του πάρει την πρόκριση με 3-0.

Ο Κουτλουάι πάντως, ο οποίος είχε στεφθεί πρωταθλητής Ευρώπης με τον Παναθηναϊκό το 2002, δεν είναι και τόσο σίγουρος πως ο Γιαννακόπουλος δεν θα βρεθεί στο γήπεδο και ειδικά αν το «τριφύλλι» έχει φτάσει στον τελικό.

Αναλυτικά όσα είπε ο παλαίμαχος Τούρκος μπασκετμπολίστας στο S Sport…

Για την τιμωρία του Γιαννακόπουλου και την απαγόρευση εισόδου στο Final Four: «Κατά τη γνώμη μου, δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να γίνει. Ειδικά αν ο Παναθηναϊκός κερδίσει και φτάσει στον τελικό, ο Γιαννακόπουλος θα βρει τρόπο. Θα κάνει πλαστική στο πρόσωπό του, θα το αλλάξει και θα πάει στο γήπεδο. Μπορεί να κατέβει με ελικόπτερο από πάνω, να μπει από άλλη είσοδο. Ακόμα και αν χρειαστεί, θα πάει δύο μέρες πριν και θα μείνει εκεί για να είναι μέσα».

Για τη σειρά της Φενέρμπαχτσε με τη Ζαλγκρίρις που είναι στο 2-0: «Η Ζάλγκιρις μπορεί να βελτιώσει τα ποσοστά της στα σουτ και να παίξει καλύτερα, όμως δεν πρέπει να αλλάξουμε τη δική μας ταυτότητα. Ακόμα κι αν παίξουν καλύτερα, γνωρίζουν και οι ίδιοι ότι οι πιθανότητές τους να επιστρέψουν από το 2-0 και να αποκλείσουν τη Φενέρμπαχτσε είναι μηδενικές ή σχεδόν μηδενικές».

Για το αν υπάρχει ομάδα που να μπορεί να νικήσει τη Φενέρμπαχτσε σε σειρά αγώνων: «Δεν πιστεύω ότι υπάρχει ομάδα στη EuroLeague που να μπορεί να νικήσει τη Φενέρμπαχτσε τρεις φορές στη σειρά. Ίσως αν παίζαμε με τον Παναθηναϊκό ή τον Ολυμπιακό να μην ήταν τόσο ξεκάθαρο, αλλά και πάλι θεωρώ ότι θα παίρναμε τη σειρά. Ελπίζω να τελειώσει η σειρά την Τετάρτη, ώστε να έχουμε περισσότερο χρόνο να προετοιμαστούμε για το Final Four».