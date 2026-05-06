Η Ρεάλ Μαδρίτης απέτυχε σε όλα φέτος και το κλίμα στις τάξεις της δεν είναι καθόλου καλό, με τους Βαλβέρδε και Τσουαμενί να έχουν έντονο καβγά στην προπόνηση και λίγο έλειψε να ξεφύγει η κατάσταση.

Μετά τα όσα έγιναν με τον Αντόνιο Ρούντιγκερ που χαστούκισε τον Καρέρας και με τους οπαδούς να συγκεντρώνουν εκατομμύρια υπογραφές για να ζητήσουν την πώληση του Κιλιάν Εμπαπέ, ήρθε και το επεισόδιο με τους Βαλβέρδε και Τσουαμενί.

Όπως αναφέρει σε σχετικό ρεπορτάζ η Marca, οι δύο χαφ της Ρεάλ είχαν λεκτική αντιπαράθεση στην προπόνηση και στη συνέχεια σπρώχτηκαν και λίγο έλειψε να παίξουν ξύλο, με την κόντρα να συνεχίζεται στα αποδυτήρια.

Ο Αρμπελόα, όπως φαίνεται, δεν μπορεί πλέον να ελέγξει την κατάσταση και ο Φλορεντίνο Πέρεθ έχει αποφασίσει να προσλάβει άλλον προπονητή ενόψει της επόμενης σεζόν, με τον Ζοσέ Μουρίνιο να θεωρείται το φαβορί.