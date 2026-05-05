Οι οπαδοί της Ρεάλ Μαδρίτης είναι στα όριά τους με τον Κιλιάν Εμπαπέ και μαζεύουν υπογραφές διαδικτυακά για να πωληθεί, με περισσότερα από 1,2 εκατ. άτομα να έχουν υπογράψει μέχρι στιγμής.

Η φετινή είναι η δεύτερη σεζόν του Γάλλου επιθετικού στην ισπανική ομάδα και ο μεγάλος στόχος της κατάκτησης του Champions League δεν επιτεύχθηκε ούτε φέτος, ενώ παράλληλα υπάρχουν πολλά νεύρα και για τη νοοτροπία του.

Το γεγονός ότι ταξίδεψε στην Ιταλία με τη νέα σύντροφό του, ενώ αναρρώνει από τραυματισμό, έχει ως συνέπεια ο Εμπαπέ να είναι πλέον ανεπιθύμητος για τους φίλους της Ρεάλ, οι οποίοι το δείχνουν μα εντυπωσιακό τρόπο.

Συγκεκριμένα, δημιούργησαν μια πλατφόρμα στο διαδίκτυο προκειμένου να μαζέψουν υπογραφές ζητώντας την πώλησή του και μέχρι στιγμής έχουν υπογράψει περισσότερα από 1,2 εκατ. άτομα, με τη… συλλογή να συνεχίζεται.