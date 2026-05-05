Η φετινή σεζόν δεν πήγε καθόλου καλά για τη Ρεάλ Μαδρίτης και το κλίμα στις τάξεις της δεν είναι καθόλου καλό, με τα ΜΜΕ να αποκαλύπτουν ότι ο Αντόνιο Ρούντιγκερ χαστούκισε συμπαίκτη του, ενώ οι οπαδοί… βράζουν με τον Κιλιάν Εμπαπέ.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ο ισπανικός ραδιοφωνικός σταθμός Onda Cero, ο Ρούντιγκερ χαστούκισε τον 23χρονο πλάγιο μπακ Άλβαρο Καρέρας στα αποδυτήρια έπειτα από μία προπόνηση πριν δύο εβδομάδες, μετά τον αποκλεισμό από τη Μπάγερν Μονάχου στο Champions League.

Την πράξη του Γερμανού στόπερ επιβεβαιώνει και το «Athletic», χωρίς όμως να αναφέρει το όνομα του Καρέρας, τονίζοντας πως ο Ρούντιγκερ ζήτησε συγγνώμη από τον συμπαίκτη του και τον κάλεσε στο σπίτι του.

Την ίδια ώρα, οι οπαδοί των Μαδριλένων είναι έξαλλοι με τον Εμπαπέ λόγω του ταξιδιού του στην Ιταλία με τη νέα σύντροφό του, την Ισπανίδα ηθοποιό Έστερ Εξπόζιτο, ενώ ανάρρωνε από τον τραυματισμό του στο αριστερό πόδι. Τα σχόλια για τον Γάλλο φορ στα social media μόνο θετικά δεν είναι, με το κλίμα να έχει βαρύνει πάρα πολύ και για τον ίδιο.

Η Ρεάλ αποκλείστηκε από τη Μπάγερν Μονάχου στα προημιτελικά του Champions League ενώ στη La Liga είναι στη 2η θέση και στο -11 από τη Μπαρτσελόνα, τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος.