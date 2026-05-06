Ο Ζοσέ Μουρίνιο φέρεται να είναι ο βασικός υποψήφιος για να αναλάβει τη Ρεάλ Μαδρίτης από το καλοκαίρι, για να συμβεί όμως αυτό θέτει τρεις όρους, όπως αναφέρουν οι Ισπανοί δημοσιογράφοι.

Η φετινή σεζόν ήταν πολύ κακή για τη «βασίλισσα» καθώς απέτυχε σε όλα τα μέτωπα και ο Αρμπελόα, ο οποίος αντικατέστησε τον Τσάμπι Αλόνσο στον πάγκο, θα αποχωρήσει το καλοκαίρι, με τον Φλορεντίνο Πέρεθ να αναζητά τον αντικαταστάτη του.

Ο βασικός υποψήφιος, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ των τελευταίων ημερών, είναι ο Μουρίνιο, με τον οποίο ο πρόεδρος της Ρεάλ είχε τηλεδιάσκεψη, για να πει όμως το «ναι» θέτει κάποιους όρους, οι οποίοι θα πρέπει να γίνουν αποδεκτοί.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο Ισπανός δημοσιογράφος Ραμόν Άλβαρες Ντε Μον, ο οποίος ειδικεύεται στο ρεπορτάζ των Μαδριλένων, ο Special One θέλει τα εξής: Διετές συμβόλαιο, τους δικούς του συνεργάτες και το ελεύθερο να πάρει όποια απόφαση θέλει σε ό,τι αφορά το ρόστερ.

Ο Μουρίνιο, όπως λένε οι Ισπανοί, προβληματίζεται έντονα για το γεγονός ότι η Ρεάλ είχε σχεδόν… 120 τραυματισμούς την τελευταία διετία ενώ θέλει την απόλυτη στήριξη της διοίκησης σε οποιαδήποτε απόφαση πάρει σχετικά με το ρόστερ, καθώς πιστεύει πως η λύση για τα προβλήματα είναι οι μεγάλες δομικές αλλαγές και όχι απλά η αλλαγή προπονητή.