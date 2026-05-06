Η πέμπτη τριμερής συνάντηση στο Αμμάν της Ιορδανίας μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας «πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη συγκυρία για τη γειτονιά μας και τον κόσμο, καταδεικνύει τη διαρκή ισχύ της συνεργασίας μας ως πυλώνα ειρήνης, σταθερότητας και ευημερίας στην ευρύτερη περιοχή» τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε δηλώσεις του μετά το πέρας των εργασιών.

«Αυτή η συνεργασία βασίζεται στην κοινή μας κατανόηση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η περιοχή μας και στο κοινό μας όραμα για μια περιοχή χωρίς πόλεμο, επιθετικότητα, αντιπαλότητα και διαμάχες. Ταυτόχρονα, καθοδηγούμαστε από κοινές αξίες και αρχές, από ακλόνητο σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο και πλήρη προσήλωση στις θεμελιώδεις αρχές που κατοχυρώνονται στον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών» τόνισε ο κ. Γεραπετρίτης και πρόσθεσε:

Είχαμε σήμερα την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις για περιφερειακά και διεθνή ζητήματα, εστιάζοντας στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ειδικότερα στον πόλεμο στο Ιράν, την κατάσταση στη Γάζα, τον Λίβανο, τη Συρία, τη Δυτική Όχθη.

Σε ό,τι αφορά το Ιράν, επαναβεβαιώσαμε την κοινή μας πεποίθηση ότι η αποτροπή περαιτέρω κλιμάκωσης είναι ύψιστης σημασίας και ότι πρέπει να επικρατήσει η διπλωματία, υπογραμμίζοντας ότι βιώσιμες λύσεις μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσω του διαλόγου. Σε αυτό το πλαίσιο, τονίζουμε τη σημασία της διατήρησης της εκεχειρίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.»



Ο Έλληνας ΥΠΕΞ τόνισε επίσης ότι η θαλάσσια ασφάλεια και η προστασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας παραμένουν επίσης υψηλές προτεραιότητες και σημείωσε ότι η Ελλάδα έχει εκφράσει την ετοιμότητά της να συμβάλλει σε κατάλληλες προσπάθειες με σκοπό τη διασφάλιση της ελεύθερης διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν.

«Όσον αφορά τη Γάζα, εκφράσαμε την κοινή μας θέση για την ανάγκη άμεσης βελτίωσης της ανθρωπιστικής κατάστασης. Υπογραμμίσαμε επίσης την επείγουσα ανάγκη να προχωρήσουμε στη Δεύτερη Φάση, σύμφωνα με το Ψήφισμα 2803 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Ταυτόχρονα, τονίσαμε τη σημασία ύπαρξης ενός σαφούς πολιτικού ορίζοντα για τον παλαιστινιακό λαό, καθώς και της επανέναρξης της πολιτικής διαδικασίας που θα οδηγήσει σε μια λύση δύο κρατών — τη μόνη δυνατή λύση για βιώσιμη ειρήνη. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει ενεργά στην επόμενη ημέρα στη Γάζα, τόσο στον ανθρωπιστικό τομέα όσο και στη σταθεροποίηση και την ανοικοδόμηση στην περιοχής.

Εκφράσαμε επίσης την κοινή μας ανησυχία για την αυξημένη εποικιστική βία στη Δυτική Όχθη. Υπό αυτό το πρίσμα, τονίσαμε τη σημασία διαφύλαξης του Status Quo των Αγίων Τόπων. Επαναβεβαιώσαμε την υποστήριξή μας για τον σημαντικό ρόλο της Χασεμιτικής Κουστωδίας επί των Αγίων Τόπων στα Ιεροσόλυμα» είπε ο κ. Γεραπετρίτης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.



Σε ό,τι αφορά τον Λίβανο, ο κ. Γεραπετρίτης είπε:

«Χαιρετίζουμε την απόφαση της λιβανικής και της ισραηλινής ηγεσίας να ξεκινήσουν απευθείας συνομιλίες, οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για μια συνολική ειρηνευτική συμφωνία.

Στρεφόμενοι στη Συρία, επαναβεβαιώσαμε τη στήριξή μας προς τη χώρα. Όπως ανέφερε και ο Αϊμάν, επιδιώκουμε μια ειρηνική και ευημερούσα Συρία, όπου όλοι οι Σύροι, ανεξαρτήτως φύλου, θρησκείας ή εθνικότητας, θα αισθάνονται ασφαλείς και θα γίνονται σεβαστά τα δικαιώματά τους. Σε αυτό το πλαίσιο, υπογραμμίζουμε την ανάγκη για μια συμπεριληπτική πολιτική μετάβαση που θα διασφαλίζει την εκπροσώπηση όλων των εθνοτικών και θρησκευτικών κοινοτήτων της χώρας, χωρίς κανένα αποκλεισμό. Η Ελλάδα και η Συρία μοιράζονται μια μακρά ιστορία, η οποία περιλαμβάνει τους Ελληνορθόδοξους Χριστιανούς στη Συρία, για τους οποίους η Ελλάδα δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.»



Ο Έλληνας ΥΠΕΞ κατέληξε λέγοντας: «Η Ιορδανία αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της σταθερότητας στην περιοχή. Είναι επιτακτική ανάγκη να διατηρηθεί αυτή η σταθερότητα.

Η Ελλάδα, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μαζί με την Κύπρο, ως προεδρεύουσα χώρα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, θα διασφαλίσουν την επίτευξη αυτού του στόχου στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά στην επίτευξη ενός κοινού οράματος για μια ασφαλή, σταθερή και ευημερούσα γειτονιά, αποδεικνύοντας ότι η ουσιαστική συνεργασία είναι όχι μόνο δυνατή αλλά και απαραίτητη εν μέσω της τρέχουσας διεθνούς αστάθειας.

Αυτή η συγκεκριμένη τριμερής δεν αποτελεί απλώς μια συνεργασία μεταξύ κρατών, αλλά και μια προϋπόθεση, μια ώθηση για περαιτέρω ειρήνη και ευημερία στην περιοχή μας. Προσβλέπω στην επόμενη συνάντησή μας το 2027 στην Αθήνα.»