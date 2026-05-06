Νέα ανακάλυψη απολιθώματος δείχνει ότι ορισμένοι τυραννόσαυροι δεν ήταν μόνο κυνηγοί, αλλά και ευκαιριακοί νεκροφάγοι που έτρωγαν ακόμη και τα πτώματα μεγαλύτερων συγγενών τους, όπως αναφέρει το δημοσίευμα του independent.

Ερευνητές του Aarhus University στη Δανία εντόπισαν 16 χαρακτηριστικά σημάδια από δαγκώματα πάνω σε απολιθωμένο οστό ποδιού τυραννόσαυρου ηλικίας περίπου 75 εκατομμυρίων ετών. Σύμφωνα με τη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Evolving Earth, τα σημάδια προέρχονται από μικρότερο τυραννόσαυρο που τρεφόταν από το κουφάρι μεγαλύτερου συγγενικού είδους.

Η ερευνήτρια Josephine Nielsen ανέφερε ότι ανέλυσε «το βάθος, τη γωνία και τη θέση των σημαδιών» σε τρισδιάστατο ψηφιακό περιβάλλον και κατέληξε πως «δεν πρόκειται για τυχαία σημάδια, αλλά για ακριβή αποτυπώματα από τα δόντια μικρότερου τυραννόσαυρου».

Οι επιστήμονες δεν βρήκαν ίχνη επούλωσης στο οστό, γεγονός που δείχνει ότι τα δαγκώματα έγιναν αφού το ζώο είχε ήδη πεθάνει. Επιπλέον, τα σημάδια βρίσκονταν στο πόδι, περιοχή με πολύ λίγο κρέας, κάτι που υποδηλώνει ότι ο νεκροφάγος έτρωγε τα τελευταία υπολείμματα του κουφαριού. Το απολίθωμα είχε μήκος περίπου 10 εκατοστά και ανήκε σε τυραννόσαυρο που πιθανότατα έφτανε τα 10 έως 12 μέτρα και ζύγιζε αρκετούς τόνους. Βρέθηκε από ερασιτέχνη συλλέκτη στον σχηματισμό Judith River Formation στη Montana, περιοχή γνωστή για τα απολιθώματα από οικοσύστημα 75 εκατομμυρίων ετών.

Η Nielsen δημιούργησε ψηφιακό μοντέλο και τρισδιάστατο αντίγραφο του οστού για να το μελετήσει με μεγαλύτερη ακρίβεια, περιγράφοντας τη διαδικασία ως «σαν να λύνεις ένα αρχαίο μυστήριο δολοφονίας».

Η μελέτη καταλήγει ότι σύγχρονες τεχνικές ανάλυσης μπορούν να αποκαλύψουν σημαντικές πληροφορίες για τη συμπεριφορά των δεινοσαύρων ακόμη και από πολύ μικρά ίχνη που διατηρούνται στα απολιθώματα.