Σε ένα παιχνίδι με πολλή ένταση και με αποβολές για τους δύο προπονητές, ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με 87-91 από τη Βαλένθια, η οποία μείωσε σε 2-1 στη σειρά των play off της Euroleague.

Έχοντας πάρει δύο νίκες στην Ισπανία, οι «πράσινοι» ήθελαν να καθαρίσουν από απόψε (6/5) την υπόθεση-πρόκριση, δεν μπήκαν όμως καλά στο παιχνίδι και κυνηγούσαν στο σκορ, κλείνοντας στο -6 (18-24) το πρώτο δεκάλεπτο.

Ο Εργκίν Αταμάν περίμενε ότι τα πράγματα θα βελτιώνονταν στο δεύτερο, τελικά όμως έγιναν χειρότερα, με τους Ισπανούς να είναι στο +11 (27-38) στο 14′ έχοντας δώσει στο ματς τον ρυθμό που ήθελε. Το «τριφύλλι» ήταν άστοχο, έκανε εύκολα λάθη και έδωσε έτσι την ευκαιρία να προηγηθεί με 13 πόντους (39-52) στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Αυτό που περίμεναν όλοι στο Telecom Center Athens ήταν ότι ο Παναθηναϊκός θα έμπαινε δυνατά στο τρίτο δεκάλεπτο για να πλησιάσει, η διαφορά όμως από τους 13 πόντους πήγε στους 19 (43-62) στο 23′, με τον Ναν να φορτώνεται με φάουλ και τα πράγματα να δυσκολεύουν κι άλλο.

Τα αίματα άναψαν στο 56-67 καθώς οι Αταμάν και Μαρτίνεθ ήταν έτοιμοι να… πλακωθούν και τελικά αποβλήθηκαν αμφότεροι, με τους «πράσινους» να παίρνουν ανάσες με τον Ρογκαβόπουλο, ο οποίος έδωσε λύσεις στην επίθεση.

Οι δύο ομάδες μπήκαν στο τελευταίο δεκάλεπτο με το σκορ 66-75 και η Βαλένθια το έκανε 68-84 ελέγχοντας πλήρως την κατάσταση, στο τελευταίο 6λεπτο όμως άρχισε να… τρέμει. Έτσι, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πλησιάσει σε 87-90 και να έχει και την κατοχή της μπάλας, ψάχνοντας το τρίποντο που θα έστελνε το παιχνίδι στην παράταση.

Ο Ρογκαβόπουλος, όμως, αστόχησε δύο φορές και τελικά ήρθε η ήττα με 87-91, οπότε οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν ξανά την Παρασκευή (8/5), στο Telecom Center Athens και πάλι.

Τα δεκάλεπτα: 18-24, 39-52, 66-75, 87-91