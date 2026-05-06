Η Μπάγερν Μονάχου και η Παρί Σεν Ζερμέν κοντράρονται στην Allianz Arena για την πρόκριση στον τελικό του Champions League και το σκορ είναι 0-1 μετά το γκολ του Ντεμπελέ στο 3′.

Οι Γάλλοι έχουν το προβάδισμα μετά τη νίκη τους με 5-4 στο πρώτο παιχνίδι και κατάφεραν να το διευρύνουν με την έναρξη της ρεβάνς, καθώς χρειάστηκαν μόλις τρία λεπτά για να ανοίξουν το σκορ.

Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε βγήκε στην αντεπίθεση και ο Κβαρατσχέλια κινήθηκε από αριστερά και έκανε το γύρισμα για τον Ντεμπελέ, ο οποίος εκτέλεσε τον Νόιερ για το 0-1.