Με τον Τουμπέλις να πετυχαίνει 28 πόντους, η Ζαλγκίρις Κάουνας νίκησε με 81-78 τη Φενέρμπαχτσε και μείωσε σε 2-1 στη σειρά των play off της Euroleague.

Έχοντας πάρει δύο νίκες στα δύο παιχνίδια στην έδρα τους, οι Τούρκοι μπήκαν δυνατά, προηγήθηκαν με 10-2 στο 3′ και όταν οι γηπεδούχοι μείωσαν σε 12-13 απάντησαν με σερί 12-0 για το 12-25, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε η πρώτη περίοδος.

Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους είχε τον απόλυτο έλεγχο και στο 14′ βρέθηκε στο +19 (16-35), με τους Λιθουανούς να καταφέρνουν πάντως να αντιδράσουν και να κάνουν επιμέρους σκορ 19-7 στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου, μειώνοντας σε 35-42.

Στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου η Ζαλγκίρις μείωσε κι άλλο, καθώς το σκορ έγινε 41-44, οι Τάκερ και Χολ όμως έδωσαν λύσεις στη Φενέρ που ξέφυγε με 46-56 στο 25′ και μπήκε από το +5 (57-62) στο τελευταίο δεκάλεπτο.

Εκεί, η πρωταθλήτρια Ευρώπης προηγήθηκε με 9 πόντους (59-68) στο 33′, ο Τουμπέλις όμως ήταν ασταμάτητος για τους Λιθουανούς, σκόραρε συνεχώς και βοήθησε την ομάδα του να περάσει για πρώτη φορά μπροστά στο 38′ με 74-72.

Η Φενέρμπαχτσε προσπάθησε να προσπεράσει ξανά αλλά δεν ήταν εύστοχη και η Ζαλγκίρις κατάφερε τελικά να πάρει τη νίκη με 81-78 και να οδηγήσει σε 4ο παιχνίδι τη σειρά, από την οποία θα προκύψει η αντίπαλος του Ολυμπιακού στον ημιτελικό του Final Four.

Τα δεκάλεπτα: 12-25, 35-42, 57-62, 81-78