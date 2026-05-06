Σε μια αποκαλυπτική εξομολόγηση στο βραδυνό talk show «The Late Show with Stephen Colbert», ο Βρετανός σκηνοθέτης Κρίστοφερ Νόλαν, ο δημιουργός που άλλαξε την πορεία του σύγχρονου κινηματογράφου με ταινίες όπως το «Inception» και το «Oppenheimer», εξυμνεί την Οδύσσεια, χαρακτηρίζοντάς την ως το «μεγαλύτερο έπος στην παγκόσμια λογοτεχνία» και την απόλυτη πηγή έμπνευσης για όλη του την καριέρα. Για τον Νόλαν, η επιστροφή του Οδυσσέα δεν είναι απλώς μια ιστορία, αλλά το «Marvel της εποχής του», με ήρωες που αποτελούν τους αυθεντικούς υπερήρωες της ανθρωπότητας.



«Οι ομηρικοί ήρωες είναι οι αυθεντικοί υπερήρωες και μεγάλο μέρος ακόμα και της κουλτούρας των κόμικς, είτε μιλάτε για τη Marvel είτε για την DC, ένα μεγάλο μέρος τους προέρχεται άμεσα από τα ομηρικά έπη. Είναι το «Marvel» της εποχής του. Και έτσι πιστεύω ότι υπάρχει πολύ άμεσα αυτή η επιθυμία μας να νιώσουμε ή να πιστέψουμε ότι οι θεοί θα μπορούσαν να περπατήσουν ανάμεσά μας. Και νομίζω ότι το σύγχρονο κόμικ είναι κάπως η δική μας έκφραση αυτού» σχολίασε ο σκηνοθέτης.



«Πάντα ψάχνεις για κάτι που δεν έχει ξαναγίνει και η ελληνική μυθολογία, παρόλο που τόσοι πολλοί από εμάς είμαστε εξοικειωμένοι με αυτήν, δεν είχε γίνει ποτέ πραγματικά σε μεγάλη κλίμακα. Εννοώ, μεγάλωσα με ταινίες όπως το Clash of the Titans, αλλά δεν είχε γίνει ποτέ με έναν τρόπο “μεγάλου προϋπολογισμού, μεγάλου στούντιο. Αυτό είναι το είδος του κενού που ψάχνεις ως κινηματογραφιστής. Είναι μια από τις σπουδαιότερες ιστορίες περιπέτειας και ήθελα πραγματικά να δω να της αποδίδεται δικαιοσύνη», δηλώνει ο Νόλαν, επισημαίνοντας το κενό που υπήρχε στη μεταφορά της ελληνικής μυθολογίας με όρους μεγάλου προϋπολογισμού και καλλιτεχνικής δικαιοσύνης.



«Είναι το αυθεντικό είδος μη γραμμικής αφήγησης», συμπληρώνει, αναγνωρίζοντας στον Όμηρο τον πρόδρομο των δικών του περίπλοκων αφηγηματικών δομών. Ο σκηνοθέτης τονίζει με νόημα πως «όλες οι άλλες ταινίες που έχω κάνει στο παρελθόν, είτε μιλάτε για το Interstellar είτε για τον Σκοτεινό Ιππότη, έχουν τις ρίζες τους στην Οδύσσεια».



«Ο λόγος που πιστεύω ότι η Οδύσσεια είναι η πιο ενδιαφέρουσα είναι ότι αφορά την οικογένεια και την επιστροφή στο σπίτι. Είναι πολύ οικεία. Έτσι, παρόλο που έχεις να κάνεις με έναν απίστευτο χαρακτήρα, τον εξαιρετικό Οδυσσέα, και έναν σπουδαίο πολεμιστή, τελικά είναι ένας σύζυγος και ένας πατέρας. Πρέπει να επιστρέψει σπίτι στην οικογένειά του. Και αυτή είναι η ιστορία: μπορεί να το κάνει; Θα τα καταφέρει;» λέει ο Νόλαν εκθειάζοντας το ομηρικό έπος.



Η προσέγγισή του παραμένει πιστή στη φιλοσοφία των πρακτικών εφέ, καθώς η ομάδα του επιχείρησε να κάνει τα πάντα «αληθινά», σκαρφαλώνοντας σε βουνά και μπαίνοντας σε σπηλιές για να αποδώσει το δέος του ταξιδιού. Ωστόσο, πέρα από τη δράση και το υπερφυσικό στοιχείο, ο Νόλαν εστιάζει στην ανθρώπινη χορδή του έργου.



«Τελικά είναι η ιστορία ενός συζύγου και ενός πατέρα που πρέπει να επιστρέψει στην οικογένειά του», αναφέρει, χαρακτηρίζοντας το ταξίδι αυτό ως τον απόλυτο νόστο.



Η πιο αιχμηρή και προσωπική στιγμή της παρέμβασής του αφορά τη σχέση του με τον πιστό σκύλο του Οδυσσέα, τον Άργο. «Αποφάσισα να κάνω την Οδύσσεια γιατί είναι η απόλυτη ιστορία για έναν σκύλο», εξομολογείται ο σκηνοθέτης, ο οποίος ως νέος ιδιοκτήτης σκύλου συγκινήθηκε βαθιά από τη στιγμή της αναγνώρισης μετά από είκοσι χρόνια απουσίας.



Με αυτή την ταινία, ο Νόλαν δεν φιλοδοξεί απλώς να δημιουργήσει ακόμα μια επιτυχία, αλλά να αποδώσει τιμή στο έργο που, όπως λέει, αποτελεί το θεμέλιο όλων των ιστοριών στη δυτική λογοτεχνία, προσφέροντας στο κοινό μια «φρέσκια» ματιά σε έναν μύθο 3.000 ετών.



Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξη του Νόλαν: