Ο Κρίστοφερ Νόλαν (Christopher Nolan) χάρισε μια συναρπαστική ματιά από την ταινία «Οδύσσεια» στους παρευρισκόμενους του CinemaCon στο Λας Βέγκας.

Η μεταφορά του επικού έργου του Ομήρου από τον σκηνοθέτη, με πρωταγωνιστή τον Ματ Ντέιμον (Matt Damon) στον ρόλο του Οδυσσέα, είναι μία από τις πιο πολυαναμενόμενες ταινίες της χρονιάς και αναμένεται στις αίθουσες στις 17 Ιουλίου.

«Η “Οδύσσεια” είναι μια ιστορία που γοητεύει τη μία γενιά μετά την άλλη εδώ και 3.000 χρόνια» δήλωσε ο Νόλαν από τη σκηνή και συνέχισε: «Δεν είναι απλώς μια ιστορία, είναι η ιστορία». Ο ίδιος παρουσίασε ένα εκτενές απόσπασμα από το φιλμ που έδειχνε την άφιξη του Δούρειου Ίππου και την είσοδό του στην Τροία.

Σύμφωνα με το AP, είναι η πρώτη ταινία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου σε φιλμ IMAX, χάρη στην ανάπτυξη νέων καμερών που δεν παράγουν τόσο θόρυβο, εκπληρώνοντας ένα όνειρο που ο Nόλαν αποκάλυψε ότι είχε από τα 16 του χρόνια.

Το φιλμ διαθέτει ένα εντυπωσιακό καστ, με την Αν Χάθαγουεϊ (Anne Hathaway) στον ρόλο της Πηνελόπης, τον Τομ Χόλαντ (Tom Holland) να υποδύεται τον Τηλέμαχο, τη Zendaya ως θεά Αθηνά και τον Ρόμπερτ Πάτινσον (Robert Pattinson) στον ρόλο του Αντίνοου.

Ο Νόλαν είπε χαρακτηριστικά, ότι θα ήταν πιο σύντομο να πει κανείς, ποιος δεν παίζει στην «Οδύσσεια» η οποία αποτελεί την πρώτη του ταινία μετά το «Oppenheimer», το οποίο το 2024 κέρδισε τα Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας και Σκηνοθεσίας.

«Πρόκειται για μια ταινία που, πάνω απ’ όλα, αφορά την έννοια της οικογένειας και την ιδέα του νόστου», ανέφερε ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης, προσθέτοντας ότι το έργο είναι σχεδόν έτοιμο.

Το υλικό προβλήθηκε στο πλαίσιο της παρουσίασης της Universal Pictures, στο ετήσιο συνέδριο της Ένωσης Ιδιοκτητών Κινηματογράφου, όπου επίσης πρόβαλε τη νέα ταινία «Minions», καθώς και τη sci-fi επιστροφή του Στίβεν Σπίλμπεργκ (Steven Spielberg) με τίτλο «Disclosure Day», που θα κυκλοφορήσουν στις αίθουσες το καλοκαίρι.

«Είμαι πραγματικά χαρούμενος που δεν ακολουθώ στο πρόγραμμα τον Στίβεν Σπίλμπεργκ», αστειεύτηκε ο σκηνοθέτης του «Oppenheimer».

Λίγο αργότερα, ο Σπίλμπεργκ όπως και ο Νόλαν, τιμήθηκε με ένα εντυπωσιακό αφιερωματικό βίντεο και ένα παρατεταμένο, όρθιο χειροκρότημα από το κοινό.