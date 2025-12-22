Η «Οδύσσεια», το νέο κινηματογραφικό έπος του Κρίστοφερ Νόλαν, έρχεται στη μεγάλη οθόνη τον Ιούλιο του 2026 και χωρίς αμφιβολία, είναι η ταινία που περιμένουμε περισσότερο από κάθε άλλη, τη νέα χρονιά.

Γιατί εκτός από μία μυθική επική περιπέτεια δια χειρός Νόλαν, με γυρίσματα σε όλο τον κόσμο εξ’ ολοκλήρου με κάμερες IMAX, έχει έντονο ελληνικό ενδιαφέρον, τόσο για την ιστορία του μυθικού Έλληνα, Οδυσσέα, όσο και για το γεγονός ότι μέρος των γυρισμάτων πραγματοποιήθηκε στη χώρα μας, και συγκεκριμένα στην Κορινθία και τη Μεσσηνία.

Η «Οδύσσεια» μεταφέρει για πρώτη φορά το εμβληματικό έπος του Ομήρου στις κινηματογραφικές αίθουσες IMAX και κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους παγκοσμίως στις 16 Ιουλίου 2026. Στην ταινία πρωταγωνιστούν οι Ματ Ντέιμον, Τομ Χόλαντ, Αν Χάθαγουεϊ, Ρόμπερτ Πάτινσον, Λουπίτα Νιόνγκο, με τη συμμετοχή της Ζεντάια και της Σαρλίζ Θερόν. Είναι παραγωγή των Έμα Τόμας και Κρίστοφερ Νόλαν για την εταιρεία τους Syncopy, ενώ την εκτέλεση παραγωγής ανέλαβε ο Τόμας Χέισλιπ.

Και τώρα κυκλοφόρησαν το καθηλωτικό τρέιλερ της ταινίας, καθώς και η εντυπωσιακή αφίσα με τον Ματ Ντέιμον και σε πρώτο πλάνο την περικεφαλαία που κόβει την ανάσα.

Δείτε την αφίσα

Δείτε το τρέιλερ