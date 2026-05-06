Αν και έχασε το πρώτο σετ, η Μαρία Σάκκαρη πήρε τα επόμενα δύο κόντρα στη Λίλι Τάγκερ και με 2-1 πέρασε στον 2ο γύρο του WTA 100 της Ρώμης, όπου θα αντιμετωπίσει την Έλενα Ριμπάκινα.

Τέσσερις συνεχόμενες ήττες μετρούσε η Ελληνίδα τενίστρια, η οποία είδε τη 18χρονη Τάγκερ από την Αυστρία να κάνει δύο φορές break στο πρώτο σετ, το οποίο και πήρε με 7-5.

Η απάντηση της Σάκκαρη ήρθε στο δεύτερο, παρά το γεγονός ότι δέχθηκε αμέσως break και έμεινε πίσω με 2-0. Η Μαρία παρέμεινε ψύχραιμη, έκανε και αυτή break ισοφαρίζοντας σε 2-2 και ακολούθησε ακόμη ένα για το 4-2, φτάνοντας στο 6-3.

Έτσι, με το σκορ στο 1-1, χρειάστηκε το τρίτο σετ για να αναδειχθεί νικήτρια και αυτή ήταν η Σάκκαρη, η οποία δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στην αντίπαλό της, όπως δείχνει και το 6-0.

Έτσι, με 2-1 σετ πήρε την πρόκριση για τον 2ο γύρο του τουρνουά, όπου θα αντιμετωπίσει τη Ριμπάκινα.

Τα σετ: 5-7, 6-3, 6-0