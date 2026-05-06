Συναγερμό για την ελευθερία του Τύπου παγκοσμίως σημαίνει η αρχισυντάκτρια της Wall Street Journal, Έμα Τάκερ, αποκαλύπτοντας μια νέα, επικίνδυνη τακτική των ισχυρών, κατά την οποία, άτομα με τεράστια οικονομική επιφάνεια δεν περιμένουν πλέον τη δημοσιοποίηση μιας δημοσιογραφικής έρευνας για να αντιδράσουν, αλλά εξαπολύουν «βροχή» νομικών απειλών πριν καν το κείμενο φτάσει στο τυπογραφείο. Αυτή η στρατηγική, γνωστή ως «lawfare», χρησιμοποιείται πλέον συστηματικά ως εργαλείο δημοσίων σχέσεων.



Η Τάκερ, η οποία ηγείται ενός μέσου που βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη με τον Ντόναλντ Τραμπ για το ρεπορτάζ σχετικά με τις επαφές του με τον Τζέφρι Έπσταϊν, τόνισε ότι η ίδια η διαδικασία της δημοσιογραφικής έρευνας δέχεται επίθεση. «Το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι τι συμβαίνει μετά τη δημοσίευση, αλλά το τι συμβαίνει πριν», δήλωσε χαρακτηριστικά στο συνέδριο Truth Tellers.



Οι έχοντες «βαθιές τσέπες» στέλνουν στρατιές δικηγόρων για να εκφοβίσουν τους δημοσιογράφους, επιδιώκοντας να δημιουργήσουν την εντύπωση ότι τα Μέσα τους στοχοποιούν άδικα, πριν καν το κοινό διαβάσει τα στοιχεία.



Στο ίδιο πάνελ, η συζήτηση επεκτάθηκε στην αυξανόμενη πίεση που δέχεται η ερευνητική δημοσιογραφία τόσο σε αυταρχικά όσο και σε δημοκρατικά καθεστώτα. Τα στοιχεία των Ρεπόρτερ Χωρίς Σύνορα σοκάρουν, καθώς λιγότερο από το 1% του παγκόσμιου πληθυσμού ζει πλέον σε χώρες όπου η ελευθερία του Τύπου θεωρείται «καλή». Ο δημοσιογράφος Πάτρικ Ράντεν Κιφ σημείωσε επίσης την ένταση που επικρατεί γύρω από την κάλυψη του Λευκού Οίκου, κάνοντας λόγο για μια αμφισβήτηση της αντικειμενικής αλήθειας.



Η περίπτωση του Τραμπ αποτελεί την κορυφή του παγόβουνου σε μια εποχή όπου η αλήθεια κοστίζει ακριβά. Η Τάκερ προειδοποίησε ότι αν οι νομικές προκλήσεις συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται ως προληπτική λογοκρισία, το μέλλον της ερευνητικής δημοσιογραφίας θα είναι δυσοίωνο, καθώς μόνο οι πολύ μεγάλοι οργανισμοί θα μπορούν να αντέξουν το δυσβάσταχτο κόστος των δικαστικών μαχών πριν καν ακουστεί η φωνή των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα με την εφημερίδα Guardian.