Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκεται η Πολωνία, καθώς η Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας (ABW) προειδοποιεί για μια «πρωτοφανή αύξηση» των ρωσικών υβριδικών επιθέσεων που απειλούν άμεσα την εθνική κυριαρχία της χώρας. Σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, η ABW δημοσιοποίησε την πρώτη της έκθεση δραστηριοτήτων μετά από μια δεκαετία, φωτογραφίζοντας τη Ρωσία ως τον κύριο ενορχηστρωτή των επιχειρήσεων δολιοφθοράς.



Η Βαρσοβία σπάει τη σιωπή δέκα ετών και αποκαλύπτει το οργανωμένο σχέδιο της Μόσχας για την αποσταθεροποίηση της χώρας. Η Βαρσοβία, που αποτελεί κρίσιμο κόμβο για το ΝΑΤΟ και την ΕΕ, βρίσκεται στο στόχαστρο λόγω της γειτνίασής της με το Καλίνινγκραντ, τη Λευκορωσία και την εμπόλεμη Ουκρανία.



Η έκθεση αποκαλύπτει ότι οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες οργανώνουν συστηματικά σαμποτάζ σε στρατιωτικές βάσεις και κρίσιμες υποδομές, επιδιώκοντας να πλήξουν τη γραμμή υποστήριξης προς το Κίεβο. Η δημοσιοποίηση των στοιχείων αυτών υπογραμμίζει την κρισιμότητα της κατάστασης, καθώς η Πολωνία μετατρέπεται στο κύριο πεδίο του ακήρυχτου υβριδικού πολέμου της Μόσχας κατά της Δύσης.



Η πιο μεγάλη αύξηση αγγίζει τις υποθέσεις κατασκοπείας, με συνολικά 69 έρευνες να διενεργούνται τα τελευταία δύο χρόνια, δηλαδή όσες καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια των τριών προηγουμένων δεκαετιών συνολικά.



Το 2025, 48 νέες υποθέσεις ερευνώνταν, έναντι 21 το 2024, ενώ ο ετήσιος μέσος όρος ήταν πέντε περιπτώσεις πριν από την ευρείας κλίμακας ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, σύμφωνα με το κείμενο που δημοσιεύεται στον επίσημο ιστότοπο της ABW. Εδώ και τέσσερα χρόνια, κατηγορίες για κατασκοπεία έχουν απαγγελθεί σε βάρος 82 ανθρώπων στην Πολωνία, εκ των οποίων 62 έχουν τεθεί υπό κράτηση.



Οι πολωνικές υπηρεσίες επισημαίνουν “την πιο σοβαρή πρόκληση” ενεργειών δολιοφθοράς “που υπαγορεύουν και οργανώνουν οι ρωσικές ειδικές υπηρεσίες”, και έχουν στόχο κυρίως στρατιωτικές εγκαταστάσεις, κρίσιμες υποδομές δημόσια κτίρια όπως και χώρους που συνδέονται με την οργάνωση της υποστήριξης στην εμπόλεμη Ουκρανία.



Σύμφωνα με την ABW, οι ρωσικές υπηρεσίες “αλλάζουν μονίμως τους επιχειρησιακούς τους τρόπους και αναπτύσσουν τα εργαλεία που χρησιμοποιούν στις υβριδικές επιχειρήσεις”, στρεφόμενες απροκάλυπτα σε μεσάζοντες που στρατολογούνται μέσω διαδικτύου που μερικές φορές πληρώνονται με κρυπτονομίσματα ή σε οργανωμένα εγκληματικά δίκτυα.



Από την πλευρά της η Λευκορωσία, σύμμαχος της Ρωσίας, συνεχίζει δραστηριότητες διείσδυσης, κυρίως εντός των κοινοτήτων εξόριστων αντικαθεστωτικών, ενώ η Κίνα, η οποία επίσης αναφέρεται στην έκθεση, προτιμά στρατηγικές οικονομικής και πολιτικής επιρροής, σύμφωνα με ΑΠΕ-ΜΠΕ