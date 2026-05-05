Η υπόθεση Zondacrypto εξελίσσεται σε ένα από τα πιο εκρηκτικά πολιτικά σκάνδαλα που συγκλονίζουν σήμερα την Πολωνία, φέρνοντας σε ευθεία σύγκρουση τον πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ με τον εθνικιστή πρόεδρο Καρόλ Ναβρότσκι. Το παιχνίδι γύρω από τη ρύθμιση των κρυπτονομισμάτων μετατρέπεται σε προεκλογικό όπλο, με απώλειες δεκάδων εκατομμυρίων και υπόνοιες για ρωσικά ίχνη χρήματος.

Την ίδια ώρα, η πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων Zondacrypto, μία από τις μεγαλύτερες στην Κεντρική Ευρώπη, βρίσκεται στο στόχαστρο των εισαγγελικών αρχών για πιθανές ζημιές τουλάχιστον 350 εκατ. ζλότι σε επενδυτές, ενώ ο διευθύνων σύμβουλος Πζεμισλάβ Κραλ έχει φύγει στο Ισραήλ, δηλώνοντας αθώος και διαβεβαιώνοντας πως η εταιρεία παραμένει φερέγγυα. Η εταιρεία, που επέτρεπε συναλλαγές σε πάνω από 150 κρυπτονομίσματα, κατηγορείται ότι παραπλάνησε πελάτες για την ασφάλεια φύλαξης των χρημάτων και των crypto στοιχείων τους, οδηγώντας τους σε αποφάσεις που αποδείχθηκαν καταστροφικές. Παράλληλα, η εμπλοκή της Zondacrypto σε συντηρητικές πολιτικές δραστηριότητες, από τη χορηγία του CPAC στην Πολωνία έως τη χρηματοδότηση ιδρυμάτων της δεξιάς, φορτίζει ακόμη περισσότερο το πολιτικό κλίμα.

Πολωνία: Κρυπτοσκάνδαλο, εκλογές και θεσμική σύγκρουση

Για την κυβέρνηση Τουσκ, το σκάνδαλο είναι «δώρο» στην προσπάθεια να περάσει επιτέλους τις ευρωπαϊκές ρυθμίσεις MiCA για την αγορά κρυπτονομισμάτων, που προβλέπουν αυστηρά πρότυπα και εγγυήσεις για τους επενδυτές. Ο πρωθυπουργός κατηγορεί ανοιχτά τον πρόεδρο Ναβρότσκι ότι, με τις επανειλημμένες προεδρικές του αρνήσεις να υπογράψει τη νομοθεσία, αφήνει εκτεθειμένους πολίτες και ευνοεί την ασυδοσία στην αγορά. Η κυβέρνηση συνδέει μάλιστα τη Zondacrypto με «ρωσικά χρήματα» και επαφές με τη διαβόητη μαφία Bratva αλλά και ρωσικές μυστικές υπηρεσίες – κατηγορίες που εκτοξεύονται σε κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της βουλής και στη συνέχεια δημοσίως, χωρίς όμως να παρουσιάζονται αποδείξεις.

Απέναντι, ο Ναβρότσκι και το στρατόπεδό του υποστηρίζουν ότι το σχέδιο ρύθμισης θα «στραγγαλίσει» την αγορά κρυπτονομισμάτων στην Πολωνία, διώχνοντας και όσους δραστηριοποιούνται νόμιμα. Ο επικεφαλής της προεδρικής διοίκησης, Ζμπίγκνιεβ Μπογκούτσκι, μιλά για «ελαττωματικό ρυθμιστικό μοντέλο» και επιμένει ότι ο πρόεδρος δεν είναι αντίθετος στη ρύθμιση, αλλά στην συγκεκριμένη εκδοχή της που προωθεί η κυβέρνηση. Στο ίδιο μήκος κύματος, κόμματα της δεξιάς και της άκρας δεξιάς – όπως η φιλο-crypto Συνομοσπονδία – απορρίπτουν την κρατική παρέμβαση στην αγορά, υποστηρίζοντας ότι το κράτος δεν έχει τα εργαλεία για να ρυθμίσει αποτελεσματικά τα κρυπτονομίσματα.

Πολωνία, δεξιά και τα «ίχνη» της Zondacrypto

Η πολιτική διάσταση του σκανδάλου βαθαίνει όσο αποκαλύπτονται οι δεσμοί της Zondacrypto με τη συντηρητική πτέρυγα στην Πολωνία. Η εταιρεία υπήρξε μεγάλος χορηγός του πολωνικού CPAC, όπου η πρώην υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Κρίστι Νόεμ – σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ – έδωσε ανοιχτή στήριξη στον Ναβρότσκι πριν από τις προεδρικές εκλογές. Παράλληλα, το Ινστιτούτο Sovereign Poland, συνδεδεμένο με τον πρώην υπουργό Δικαιοσύνης Ζμπίγκνιεβ Ζιόμπρο, παραδέχεται ότι έλαβε 450.000 ζλότι από τον Κραλ, αν και επιμένει πως δεν ζήτησε ποτέ τη δωρεά.

Υπό την πίεση των αποκαλύψεων και των εισαγγελικών ερευνών, οι δεσμοί με τη Zondacrypto γίνονται πλέον πολιτικά τοξικοί. Ο ηγέτης του PiS, Γιάροσλαβ Κατσίνσκι, σπεύδει να δηλώσει ότι το κόμμα του «δεν έχει καμία σχέση» με το σκάνδαλο και φτάνει στο σημείο να υποστηρίξει ακόμη και την πλήρη απαγόρευση των κρυπτονομισμάτων. Την ίδια ώρα, επενδυτές που καταγγέλλουν ζημιές από μερικές χιλιάδες μέχρι και επταψήφια ποσά στρέφονται σε δικηγορικά γραφεία, την ώρα που οι εισαγγελείς της Κατοβίτσε προσπαθούν να ξετυλίξουν το κουβάρι πιθανής εξαπάτησης χιλιάδων πολιτών στην Πολωνία.

