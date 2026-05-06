Στο γραφείο της 3ης ειδικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης βρέθηκαν πρώην μέλη των διοικήσεων του ΟΑΣΘ, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για μια υπόθεση που αφορά τη διαχείριση των οικονομικών του Οργανισμού από το 2003 έως το 2014. Η δίωξη που αντιμετωπίζουν αφορά το αδίκημα της απάτης κατά του Δημοσίου, τελεσθείσα από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, με τις πρώτες απολογίες να έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Μέχρι στιγμής, πέντε από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα αφέθηκαν ελεύθερα χωρίς την επιβολή περιοριστικών όρων.



Στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας βρίσκεται η τύχη των εσόδων από την απόσυρση περίπου 400 παλαιών λεωφορείων, τα οποία πουλήθηκαν ως παλιοσίδερα (σκραπ). Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ο ΟΑΣΘ εισέπραξε από αυτή τη διαδικασία ποσό που υπερβαίνει τις 850.000 ευρώ. Ωστόσο, οι αρχές υποστηρίζουν ότι τα χρήματα αυτά δεν καταγράφηκαν ποτέ στα επίσημα έσοδα του Οργανισμού, αλλά μεταφέρθηκαν σε αποθεματικό. Αυτή η λογιστική κίνηση φέρεται να αλλοίωσε την πραγματική οικονομική εικόνα του ΟΑΣΘ, με αποτέλεσμα να προκληθεί ζημία στα δημόσια ταμεία.



Η υπόθεση έρχεται να ρίξει φως σε μια γκρίζα περίοδο του Οργανισμού, με τις απολογίες των υπολοίπων κατηγορουμένων να αναμένονται το επόμενο διάστημα. Η δικαιοσύνη καλείται τώρα να διαλευκάνει αν η πρακτική αυτή ήταν μια τυπική παράλειψη ή ένα σκόπιμο σχέδιο απόκρυψης πόρων, την ώρα που η Θεσσαλονίκη περιμένει απαντήσεις για τη διαχείριση της δημόσιας συγκοινωνίας της.

Σύμφωνα με τη δίωξη, αυτό είχε ως αποτέλεσμα να εμφανίζονται μειωμένα τα έσοδα (έναντι των πραγματικών) γεγονός που οδήγησε σε υψηλότερες κρατικές επιχορηγήσεις (αντισταθμιστικές παροχές). Έτσι, φέρεται να προκλήθηκε οικονομική ζημία στο Δημόσιο, όπως περιγράφεται στο κατηγορητήριο. Η συγκεκριμένη υπόθεση αποτελούσε ένα μέρος της μήνυσης που είχε κατέθεσε το 2018 στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου ο τότε υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σπίρτζης.



Στο κατηγορητήριο, περιλαμβάνονται, σύμφωνα με πληροφορίες, 12 άτομα- μέλη παλιότερων διοικήσεων του ΟΑΣΘ (άλλα εμπλεκόμενα άτομα έχουν στο μεταξύ αποβιώσει). Όσοι απολογήθηκαν μέχρι στιγμής αρνήθηκαν την κατηγορία περί απάτης, κατ΄ εξακολούθηση, υποστηρίζοντας ότι δεν προέβησαν σε καμία αυθαιρεσία, ακολουθώντας σύννομες διαδικασίες με βάση το θεσμικό πλαίσιο. Οι απολογίες των υπολοίπων προσώπων αναμένεται να συνεχιστούν τις επόμενες μέρες, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.