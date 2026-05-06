Με αίμα, πόνο και ανείπωτο θρήνο είναι γραμμένη η ιστορία της βεντέτας στην Κρήτη, ενός άγραφου «κώδικα τιμής», που για δεκαετίες στοίχισε ανθρώπινες ζωές και σημάδεψε ολόκληρες οικογένειες.

Από παλιά ξεκαθαρίσματα λογαριασμών μέχρι σύγχρονες αιματηρές συγκρούσεις, οι βεντέτες στο νησί αποτελούν ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της ελληνικής πραγματικότητας.

Το έγκλημα που συγκλόνισε το Ρέθυμνο τη δεκαετία του ’80

Μία από τις πιο γνωστές υποθέσεις εκδίκησης σημειώθηκε στο Ρέθυμνο, με αφορμή ερωτική αντιζηλία.

Ο Γιάννης Βενιαράκης δολοφόνησε τον 27χρονο Μανόλη Παπαδόσηφο μέσα σε καφετέρια. Καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη, όμως η ιστορία δεν τελείωσε εκεί.

Πέντε χρόνια αργότερα, κατά τη διάρκεια της δίκης σε δεύτερο βαθμό στον Πειραιά, ο πατέρας του θύματος, Γιάννης Παπαδόσηφος, πήρε τον νόμο στα χέρια του. Μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου, πυροβόλησε και σκότωσε τον δράστη μπροστά σε δικαστές και παρευρισκόμενους.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, είχε κρύψει το όπλο στη γενειάδα του, το μοναδικό σημείο που δεν ελέγχθηκε.

«Ένιωσα ανακούφιση γιατί σκότωσα τον φονιά του παιδιού μου», είχε δηλώσει αργότερα.

Βορίζια 1955: Το πανηγύρι που μετατράπηκε σε μακελειό

Στις 27 Αυγούστου 1955, στο χωριό Βορίζια, στους πρόποδες του Ψηλορείτη, ένα πανηγύρι προς τιμήν του Αγίου Φανουρίου κατέληξε σε τραγωδία.

Ένας καφετζής επιχείρησε να λύσει προσωπικές διαφορές με έναν δασοφύλακα. Το αποτέλεσμα ήταν ένα αιματοκύλισμα με έξι νεκρούς και δεκάδες τραυματίες, ενώ χρησιμοποιήθηκε ακόμη και χειροβομβίδα. Η Κατίνα Λιτίνα, τότε μικρό κορίτσι, τραυματίστηκε σοβαρά και έχασε την όραση από το ένα μάτι.

«Νόμιζα ότι έγινε σεισμός… και μετά ένιωσα το χτύπημα στα μάτια», είχε περιγράψει χρόνια αργότερα.

Βορίζια ξανά στο επίκεντρο το 2025

Εβδομήντα χρόνια μετά, το ίδιο χωριό βρέθηκε ξανά στο προσκήνιο. Τον Νοέμβριο του 2025, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε νέα αιματηρή βεντέτα.

Αυτή τη φορά, οι συγκρούσεις έγιναν με σύγχρονα όπλα, όπως καλάσνικοφ και εκρηκτικά. Οι Αρχές μίλησαν για «σύγχρονη βεντέτα», ενώ οι κάτοικοι έκαναν λόγο για παλιές διαφορές που δεν έσβησαν ποτέ.

Η μακροβιότερη βεντέτα στην Κρήτη

Η πιο αιματηρή και μακροχρόνια βεντέτα στην Κρήτη ξέσπασε το 1910, μεταξύ των οικογενειών Σαρτζετάκη και Πενταράκη.

Ο κύκλος αίματος κράτησε περισσότερα από 70 χρόνια και κόστισε τη ζωή σε 119 ανθρώπους.

Η λήξη της ήρθε το 1985, με μια κίνηση υψηλού συμβολισμού: ο τότε βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Βαγγέλης Πεντάρης, που καταγόταν από την οικογένεια των Πενταράκηδων, υπερψήφισε στη Βουλή τον Χρήστο Σαρτζετάκη για Πρόεδρο της Δημοκρατίας, σηματοδοτώντας το τέλος της πολύχρονης διαμάχης.

Παρά το πέρασμα των δεκαετιών, οι βεντέτες στην Κρήτη εξακολουθούν να προκαλούν ανησυχία, αποδεικνύοντας ότι παλιές αντιλήψεις και άλυτες διαφορές μπορούν ακόμη να οδηγήσουν σε τραγωδίες.