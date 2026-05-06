Η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών νίκησε με 22-16 την Ιαπωνία στο τελευταίο της παιχνίδι στο προκριματικό τουρνουά του World Cup, γνωρίζοντας ότι έχει αποκλειστεί από την τελική φάση, εξασφαλίζοντας έτσι την παραμονή της στη Division 1.

Το παιχνίδι ήταν αδιάφορο βαθμολογικά και δεν άρχισε καλά για την Ελλάδα καθώς ήταν πίσω με 3-5 στο τέλος του πρώτου οκταλέπτου, με σερί 7-0 όμως μετέτρεψε το σκορ σε 10-5 και από εκεί και διαχειρίστηκε όπως έπρεπε την κατάσταση και πήρε τη νίκη με 22-16.

Με αυτό το αποτέλεσμα η Εθνική ομάδα τερμάτισε στην 7η θέση στο προκριματικό τουρνουά και δεν θα είναι στην τελική φάση του World Cup, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα μπορέσει να υπερασπιστεί τον τίτλο που κατέκτησε πέρυσι.

Για ακόμη ένα παιχνίδι δεν αγωνίστηκαν οι αδελφές Πλευρίτου ενώ απουσίασε από όλα τα παιχνίδια η Φωτεινή Τριχά, κορυφαία πολίστρια του κόσμου για το 2025, λόγω τραυματισμού.

Τα οκτάλεπτα: 3-5, 8-2, 5-4, 6-5

Ελλάδα (Χάρης Παυλίδης): Σταματοπούλου, Κουρέτα 2, Σάντα 3, Γιαννοπούλου 1, Ξενάκη 2, Σιούτη 5, Πάτρα, Κρασσά, Σαλταμανίκα 1, Τορνάρου 1, Μυριοκεφαλιτάκη 4, Κοτσιώνη, Μπιτσάκου 1, Φουράκη 2.

Ιαπωνία (Σότα Χαζούι): Χ. Ινάμπα, Α. Ινάμπα 1, Ούρα 4, Καουαγκούτσι 2, Σιτάρα, Σουνάμπε 2, Σεκίνε, Οτσούμπο, Νισιγιάμα 3, Ινούε, Κομπαγιάσι 3, Μιγιαγκάουα, Λάουρι 1, Κιταμούρα.