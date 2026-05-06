Σημαντικό βήμα για τη στήριξη των ατόμων με αυτισμό στη Μαγνησία πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνας Μιχαηλίδου. Σε συνάντηση με βουλευτές του νομού, εξετάστηκε η παραχώρηση χώρου στην Παιδόπολη Αγριάς, με σκοπό τη δημιουργία μιας σύγχρονης Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης.



Το έργο αυτό στοχεύει στην ουσιαστική ενίσχυση της φροντίδας και της κοινωνικής ένταξης των ωφελουμένων, προσφέροντας παράλληλα μια πολύτιμη ανάσα στις οικογένειές τους. Η υπουργός ξεκαθάρισε πως το Υπουργείο θα σταθεί αρωγός στην προσπάθεια του Συλλόγου Γονέων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Μαγνησίας, διασφαλίζοντας ότι θα τηρηθούν όλες οι θεσμικές και λειτουργικές προϋποθέσεις.



Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί απάντηση σε πάγια αιτήματα της τοπικής κοινωνίας, αποδεικνύοντας τη δέσμευση της πολιτείας για τη δημιουργία δομών που απαντούν στις πραγματικές ανάγκες των συμπολιτών μας με αναπηρία. Η υλοποίηση της Στέγης αναμένεται να αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής και την καθημερινή υποστήριξη των ατόμων με αυτισμό στην περιοχή, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.



Η Δόμνα Μιχαηλίδου δήλωσε: «Συζητήσαμε τη δυνατότητα αξιοποίησης χώρου στην Παιδόπολη Αγριάς για τη δημιουργία Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης που θα στηρίζει άτομα με αυτισμό και τις οικογένειές τους. Για μια οικογένεια που μεγαλώνει παιδί με αυτισμό, η στήριξη δεν μπορεί να είναι θεωρητική. Χρειάζεται δομές, φροντίδα, ασφάλεια στην καθημερινότητα και προοπτική για το μέλλον. Το αίτημα έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί έρχεται με διακομματική στήριξη από τους βουλευτές της Μαγνησίας και εκφράζει μια πραγματική ανάγκη της τοπικής κοινωνίας. Το Υπουργείο θα σταθεί αρωγός σε αυτή την προσπάθεια, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και με σεβασμό στις θεσμικές, τεχνικές και λειτουργικές προϋποθέσεις. Στόχος μας είναι να στηρίζουμε λύσεις που φέρνουν τη φροντίδα πιο κοντά στους ανθρώπους που τη χρειάζονται».