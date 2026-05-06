Ο Ευάγγελος Βενιζέλος αναγορεύεται επίτιμος διδάκτορας της Νομικής Σχολής και του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ.
Η τελετή πραγματοποιείται στη Μεγάλη Αίθουσα του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώπιον του Πατριάρχη Βαρθολομαίου.
Στην εκδήλωση παρευρίσκονται, μεταξύ άλλων, οι: Κατερίνα Σακελλαροπούλου, Προκόπης Παυλόπουλος, Νίκος Ανδρουλάκης, Αντώνης Σαμαράς, Νίκος Δένδιας, Σοφία Ζαχαράκη, Χρήστος Σταϊκούρας, Ντόρα Μπακογιάννη, Βασίλης Κικίλιας, Γιάννης Στουρνάρας και Μιλένα Αποστολάκη.
