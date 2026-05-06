Σαν σήμερα το 1915, το γερμανικό υποβρύχιο U-20 τορπιλίζει το βρετανικό υπερωκεάνιο RMS Lusitania στα ανοιχτά της νότιας Ιρλανδίας, κοντά στο Old Head of Kinsale. Το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο Νέα Υόρκη – Λίβερπουλ και βυθίστηκε μέσα σε λιγότερο από 20 λεπτά. Από τους περίπου 1.959 επιβαίνοντες, 1.198 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Η επίθεση σημειώθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος είχε ήδη περάσει σε νέα, πιο σκληρή φάση. Η Γερμανία είχε κηρύξει τα νερά γύρω από τη Βρετανία εμπόλεμη ζώνη και τα υποβρύχιά της επιχειρούσαν εναντίον πλοίων που θεωρούνταν ότι εξυπηρετούσαν τις Συμμαχικές δυνάμεις. Το «Lusitania», αν και επιβατηγό πλοίο, ταξίδευε σε θαλάσσια περιοχή υψηλού κινδύνου, ενώ αργότερα επιβεβαιώθηκε ότι μετέφερε και πολεμικό υλικό για τους Συμμάχους, στοιχείο που χρησιμοποίησε η γερμανική πλευρά για να υπερασπιστεί την ενέργειά της.

Η βύθιση προκάλεσε διεθνή κατακραυγή, ιδιαίτερα στη Βρετανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν οδήγησε άμεσα την Ουάσινγκτον στον πόλεμο, καθώς οι ΗΠΑ διατήρησαν την ουδετερότητά τους για ακόμη σχεδόν δύο χρόνια. Ωστόσο, το γεγονός άλλαξε σημαντικά το κλίμα της αμερικανικής κοινής γνώμης απέναντι στη Γερμανία και θεωρείται ένας από τους παράγοντες που συνέβαλαν, έμμεσα, στην είσοδο των ΗΠΑ στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο το 1917.

Η υπόθεση του «Lusitania» εξακολουθεί να απασχολεί την ιστοριογραφία του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Η βύθισή του αξιοποιήθηκε από τους Συμμάχους ως ένδειξη της σκληρότητας του γερμανικού υποβρυχιακού πολέμου, ενώ η γερμανική πλευρά υποστήριξε ότι το πλοίο αποτελούσε νόμιμο στόχο, καθώς μετέφερε και φορτίο στρατιωτικής σημασίας. Το γεγονός ανέδειξε τα όρια και τις αντιφάσεις του ναυτικού πολέμου σε μια σύγκρουση όπου η διάκριση ανάμεσα σε πολιτικούς και στρατιωτικούς στόχους γινόταν όλο και πιο ασαφής.

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στην Ελλάδα και τον κόσμο

558: Καταρρέει από σεισμό ο μεγαλοπρεπής θόλος της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη, λίγες δεκαετίες μετά την ολοκλήρωση του ναού επί Ιουστινιανού. Ο αυτοκράτορας διατάσσει την ανακατασκευή του και το έργο αναλαμβάνει ο Ισίδωρος ο Νεότερος, ανιψιός του αρχικού αρχιτέκτονα Ισιδώρου της Μιλήτου. Ο νέος θόλος υψώνεται περισσότερο και γίνεται ένα από τα διαχρονικά σύμβολα της βυζαντινής αρχιτεκτονικής.

1429: Η Ιωάννα της Λωραίνης, αν και τραυματισμένη, ηγείται της τελικής επίθεσης για τη λύση της πολιορκίας της Ορλεάνης. Η νίκη αυτή αποτελεί καμπή στον Εκατονταετή Πόλεμο, ενισχύοντας το ηθικό των Γάλλων και καθιερώνοντας τη Ζαν ντ’Αρκ ως σύμβολο εθνικής αντίστασης.

1664: Ο Λουδοβίκος ΙΔ’ ξεκινά την κατασκευή του Ανακτόρου των Βερσαλλιών, το οποίο θα γίνει σύμβολο της απόλυτης μοναρχίας στη Γαλλία.

1824: Η περίφημη 9η Συμφωνία του Μπετόβεν παρουσιάζεται για πρώτη φορά στη Βιέννη. Πρόκειται για ένα από τα πιο μεγαλειώδη μουσικά έργα όλων των εποχών.

1832: Υπογράφεται η Συνθήκη του Λονδίνου, με την οποία η Ελλάδα αναγνωρίζεται επίσημα ως ανεξάρτητη μοναρχία με πρώτο βασιλιά τον Όθωνα.

1895: Ο Ρώσος φυσικός Αλεξάντερ Ποπόφ παρουσιάζει τον πρώτο ραδιοφωνικό δέκτη, θέτοντας τα θεμέλια της ασύρματης επικοινωνίας.

1945: Οι Γερμανοί υπογράφουν την άνευ όρων παράδοσή τους στο Ρεμς της Γαλλίας, σηματοδοτώντας το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στην Ευρώπη.

1946: Οι Μασάρο Ιμπούκα και Ακίο Μορίτα ιδρύουν στο Τόκιο την εταιρεία που θα γίνει η Sony, μία από τις κορυφαίες τεχνολογικές αυτοκρατορίες του κόσμου.

1953: Στην Ελλάδα, ιδρύεται η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΚΥΠ), πρόδρομος της σημερινής Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ).

1960: Ο Νικίτα Χρουστσόφ ανακοινώνει ότι ο Αμερικανός πιλότος του U2, Φράνσις Γκάρι Πάουερς, βρίσκεται στα χέρια των Σοβιετικών.

1961: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της απογραφής, ο πληθυσμός της Ελλάδας ανέρχεται σε 10.357.526 άτομα. Η αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη απογραφή είναι 724.725 άτομα.

1973: Η εφημερίδα Washington Post τιμάται με Πούλιτζερ για τον ρόλο της στο σκάνδαλο Γουοτεργκέιτ, που θα οδηγήσει στην παραίτηση του Νίξον.

1975: Ο πρόεδρος Τζέραλντ Φορντ ανακοινώνει επίσημα το τέλος του Πολέμου του Βιετνάμ, μετά από δεκαετίες αιματηρής εμπλοκής των ΗΠΑ.

1977: Η Ελλάδα συμμετέχει στον 22ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision με το «Μάθημα Σολφέζ», καταλαμβάνοντας την 5η θέση. Πρόκειται για μια από τις πιο πετυχημένες συμμετοχές της χώρας.

1846: Εκδίδεται στο Κέιμπριτζ (Μασαχουσέτη) το πρώτο φύλλο της «Cambridge Chronicle», της παλαιότερης σωζόμενης εβδομαδιαίας εφημερίδας των ΗΠΑ.

1995: Ο Ζακ Σιράκ εκλέγεται πρόεδρος της Γαλλίας, βάζοντας τέλος στη 14ετή σοσιαλιστική κυριαρχία στο Ελιζέ.

1996: Ξεκινά στη Χάγη η δίκη του Ντούσαν Τάντιτς ενώπιον του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για την πρώην Γιουγκοσλαβία. Ήταν η πρώτη διεθνής δίκη για εγκλήματα πολέμου στην Ευρώπη μετά τη Νυρεμβέργη και το Τόκιο. Η διαδικασία αποτέλεσε σταθμό για τη σύγχρονη διεθνή ποινική δικαιοσύνη.

1999: Βομβαρδίζεται κατά λάθος η κινεζική πρεσβεία στο Βελιγράδι από το ΝΑΤΟ, με τρεις νεκρούς και 20 τραυματίες. Το περιστατικό προκαλεί διπλωματική κρίση με το Πεκίνο.

2015: Το Συντηρητικό Κόμμα του Ντέιβιντ Κάμερον κερδίζει τις εκλογές στη Βρετανία, ανοίγοντας τον δρόμο για το δημοψήφισμα του Brexit. Οι Σκωτσέζοι εθνικιστές σαρώνουν στη Σκωτία.

Γεννήσεις

1833 – Γιοχάνες Μπραμς (Johannes Brahms), Γερμανός συνθέτης και πιανίστας. Γεννήθηκε στις 7 Μαΐου 1833 και πέθανε στις 3 Απριλίου 1897. Θεωρείται μία από τις κορυφαίες μορφές της ρομαντικής μουσικής, με έργο που συνδύασε τη συναισθηματική ένταση της εποχής του με την αυστηρή κλασική φόρμα. Έγραψε τέσσερις συμφωνίες, κονσέρτα, μουσική δωματίου, έργα για πιάνο και χορωδιακά, με πιο γνωστό το Γερμανικό Ρέκβιεμ.

1840 – Πιότρ Τσαϊκόφσκι (Pyotr Ilyich Tchaikovsky), Ρώσος συνθέτης. Γεννήθηκε στις 7 Μαΐου 1840 και πέθανε στις 6 Νοεμβρίου 1893. Υπήρξε από τις σημαντικότερες μορφές της ρομαντικής μουσικής, με έργο που ξεχωρίζει για τη μελωδικότητα, τη δραματική ένταση και τη μεγάλη απήχηση στο ευρύ κοινό. Συνέθεσε εμβληματικά μπαλέτα, όπως η Λίμνη των Κύκνων, η Ωραία Κοιμωμένη και ο Καρυοθραύστης, καθώς και συμφωνικά έργα όπως η 6η Συμφωνία, γνωστή ως Παθητική.

1919 – Εβίτα Περόν (Eva Perón), Αργεντινή πολιτική προσωπικότητα. Γεννήθηκε στις 7 Μαΐου 1919 και πέθανε στις 26 Ιουλίου 1952. Σύζυγος του προέδρου Χουάν Περόν, απέκτησε κεντρικό ρόλο στη δημόσια ζωή της Αργεντινής, με ιδιαίτερη απήχηση στα φτωχότερα κοινωνικά στρώματα. Συνδέθηκε με κοινωνικά προγράμματα, την ενίσχυση των εργαζομένων και την προώθηση των πολιτικών δικαιωμάτων των γυναικών, παραμένοντας έως σήμερα λαοφιλής αλλά και αμφιλεγόμενη μορφή της αργεντίνικης ιστορίας.

1940 – Χάρρυ Κλυνν, Έλληνας ηθοποιός, σατιρικός καλλιτέχνης και τραγουδοποιός. Γεννήθηκε στις 7 Μαΐου 1940, ως Βασίλης Τριανταφυλλίδης, και πέθανε στις 21 Μαΐου 2018. Υπήρξε από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές της ελληνικής σάτιρας στη μεταπολιτευτική περίοδο, με έντονο πολιτικό και κοινωνικό σχόλιο. Γνώρισε μεγάλη απήχηση μέσα από σατιρικούς δίσκους, επιθεωρήσεις, κινηματογραφικές εμφανίσεις και τηλεοπτικές παρουσίες, διαμορφώνοντας ένα ιδιαίτερο ύφος λαϊκής, αιχμηρής και συχνά καυστικής κωμωδίας.

Θάνατοι

973 – Όθων Α’ της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας (Otto I), Γερμανός βασιλιάς και αυτοκράτορας της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Γεννήθηκε στις 23 Νοεμβρίου 912 και πέθανε στις 7 Μαΐου 973. Υπήρξε από τους ισχυρότερους μονάρχες του Μεσαίωνα και στέφθηκε αυτοκράτορας το 962, γεγονός που θεωρείται κομβικό για τη συγκρότηση της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ενίσχυσε την εξουσία του στη Γερμανία, επενέβη στην Ιταλία και συνέδεσε την αυτοκρατορική ισχύ με τον Παπισμό, ενώ η εποχή του συνδέθηκε με την «Οθωνική Αναγέννηση».

Νείλος

Παγκόσμιες Ημέρες / Επέτειοι

Ημέρα Μνήμης και Τιμής για τους Πεσόντες της Αεροπορίας Στρατού

Παγκόσμια Ημέρα Κωδικών Πρόσβασης