Στις 28 Απριλίου 1988, μια πτήση ρουτίνας μετατράπηκε σε ένα από τα πιο σοκαριστικά περιστατικά στην ιστορία της πολιτικής αεροπορίας. Το Boeing 737-297 της Aloha Airlines, εκτελώντας την πτήση 243 από το Χίλο προς τη Χονολουλού, υπέστη εκρηκτική αποσυμπίεση σε ύψος περίπου 24.000 ποδιών. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ένα μεγάλο τμήμα της οροφής αποκολλήθηκε, αφήνοντας το αεροσκάφος κυριολεκτικά «ανοιχτό» στον ουρανό.

Η στιγμή της καταστροφής

Το αεροπλάνο, γεμάτο επιβάτες που πραγματοποιούσαν μια σύντομη διαδρομή μεταξύ των νησιών της Χαβάης, βρέθηκε ξαφνικά αντιμέτωπο με ακραίες συνθήκες. Η καμπίνα αποσυμπιέστηκε βίαια, ο αέρας στροβιλιζόταν ανεξέλεγκτα και αντικείμενα εκτοξεύονταν προς το κενό.

Η 58χρονη αεροσυνοδός Clarabelle Lansing παρασύρθηκε εκτός αεροσκάφους και έχασε τη ζωή της ακαριαία, σε μια από τις πιο τραγικές στιγμές της αεροπορικής ιστορίας. Συνολικά 65 επιβάτες και μέλη του πληρώματος τραυματίστηκαν, αρκετοί σοβαρά.

Η μάχη για επιβίωση

Παρά την πρωτοφανή ζημιά, το πιλοτήριο παρέμεινε λειτουργικό. Ο κυβερνήτης Robert Schornstheimer και η συγκυβερνήτης Madeline Tompkins κλήθηκαν να διαχειριστούν ένα σχεδόν αδιανόητο σενάριο: να προσγειώσουν ένα αεροσκάφος χωρίς μεγάλο μέρος της οροφής του.

Με ψυχραιμία και εξαιρετική δεξιοτεχνία, κατάφεραν να κατευθύνουν το αεροπλάνο προς το αεροδρόμιο του Kahului Airport, στο νησί Μάουι, και να το προσγειώσουν με ασφάλεια. Από τους 95 επιβαίνοντες, οι 89 επέζησαν. Το γεγονός αυτό θεωρήθηκε από πολλούς ως ένα «θαύμα» της αεροπορίας.

Τι προκάλεσε το ατύχημα

Η έρευνα του National Transportation Safety Board αποκάλυψε μια λιγότερο εντυπωσιακή, αλλά εξαιρετικά ανησυχητική αιτία: κόπωση μετάλλου και διάβρωση.

Το συγκεκριμένο αεροσκάφος είχε εκτελέσει σχεδόν 90.000 κύκλους πτήσης – απογειώσεις και προσγειώσεις – αριθμός που ξεπερνούσε κατά πολύ τις αρχικές προδιαγραφές σχεδιασμού. Οι συνεχείς σύντομες πτήσεις μεταξύ νησιών επιβάρυναν τη δομή του αεροσκάφους περισσότερο απ’ ό,τι αναμενόταν, δημιουργώντας μικρορωγμές που με τον χρόνο εξελίχθηκαν σε καταστροφική αστοχία.

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στην Ελλάδα και τον κόσμο

1789: Ξεσπά η Ανταρσία του Μπάουντι στο ομώνυμο βρετανικό ιστιοφόρο του Βασιλικού Ναυτικού. Ο καπετάνιος Γουίλιαμ Μπλάι και 18 μέλη του πληρώματος εγκαταλείπονται στη θάλασσα μέσα σε μια μικρή ανοικτή βάρκα, σε ένα από τα πιο διάσημα περιστατικά ανταρσίας στην ιστορία της ναυσιπλοΐας.

1821: Στη σύσκεψη της Καρύταινας, μέσα στις πρώτες εβδομάδες της Ελληνικής Επανάστασης, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης αναδεικνύεται αρχιστράτηγος των επαναστατικών δυνάμεων της Πελοποννήσου. Παράλληλα, ο Ιάκωβος Τομπάζης αναγνωρίζεται ως ναύαρχος, σε μια προσπάθεια καλύτερου συντονισμού του Αγώνα σε ξηρά και θάλασσα. Η απόφαση αποτυπώνει την ανάγκη των επαναστατημένων Ελλήνων για ενιαία ηγεσία.

1826: Ο Ιταλός συνθέτης Τζοακίνο Ροσίνι διευθύνει στο Παρίσι συναυλία υπέρ της Ελληνικής Επανάστασης. Η εκδήλωση εντάσσεται στο ευρύτερο κύμα φιλελληνισμού που αναπτύσσεται στην Ευρώπη, ιδιαίτερα μετά τις σφαγές και τις καταστροφές των πρώτων χρόνων του Αγώνα. Τέτοιες πρωτοβουλίες βοήθησαν να κρατηθεί ζωντανό το ελληνικό ζήτημα στη διεθνή κοινή γνώμη.

1906: Δημοσίευμα της εφημερίδας World της Νέας Υόρκης αναφέρει ότι ο εφευρέτης Τσαρλς Όλντεν παρουσίασε μία συσκευή «τηλεφώνου τσέπης», η οποία περιγράφεται ως φορητή μορφή επικοινωνίας. Αν και η είδηση προκάλεσε εντύπωση για την εποχή, δεν τεκμηριώνεται ότι επρόκειτο για πραγματικό πρόδρομο του σύγχρονου κινητού τηλεφώνου, αλλά περισσότερο για πρώιμη και εν πολλοίς θεωρητική ή πειραματική ιδέα φορητής τηλεφωνίας.

1928: Η Κόρινθος, που είχε καταστραφεί από τον ισχυρό σεισμό της 22ας Απριλίου, κατεδαφίζεται σχεδόν ολοκληρωτικά για να ανοικοδομηθεί με νέους πολεοδομικούς όρους. Η καταστροφή υπήρξε μία από τις σημαντικότερες φυσικές δοκιμασίες της μεσοπολεμικής Ελλάδας. Η ανασυγκρότηση της πόλης άφησε έντονο αποτύπωμα στην πολεοδομική της φυσιογνωμία.

1945: Ο Μπενίτο Μουσολίνι και η Κλάρα Πετάτσι συλλαμβάνονται και εκτελούνται από Ιταλούς παρτιζάνους, ενώ επιχειρούν να διαφύγουν προς τον Βορρά. Η εκτέλεση του ιδρυτή του φασισμού σηματοδοτεί το δραματικό τέλος του καθεστώτος του στην Ιταλία. Λίγες ημέρες πριν από τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στην Ευρώπη, η εικόνα της κατάρρευσης του φασισμού γίνεται οριστική.

1963: Ιδρύεται η ΕΦΕΕ (Εθνική Φοιτητική Ένωση Ελλάδας) μετά από απόφαση του Δ’ Πανσπουδαστικού Συνεδρίου, με πρώτο πρόεδρο τον Γιάννη Τζανετάκο, σηματοδοτώντας την έναρξη νέας εποχής στη φοιτητική ζωή.

1967: Ο Μοχάμεντ Άλι αρνείται να καταταγεί στον αμερικανικό στρατό και να εκτίσει τη θητεία του στον πόλεμο του Βιετνάμ, επικαλούμενος τις θρησκευτικές και ηθικές του πεποιθήσεις. Η απόφασή του θα τον οδηγήσει σε δίωξη, στέρηση του τίτλου του και θα τον αναδείξει σε σύμβολο αντίστασης κατά του πολέμου και της αδικίας.

1969: Ο Σαρλ ντε Γκολ παραιτείται από την προεδρία της Γαλλικής Δημοκρατίας, μετά την ήττα του σε δημοψήφισμα για θεσμικές μεταρρυθμίσεις. Η αποχώρησή του κλείνει μια ολόκληρη πολιτική εποχή που είχε αρχίσει με την κρίση της Αλγερίας και τη γέννηση της Πέμπτης Δημοκρατίας. Η Γαλλία περνά σε νέα φάση, χωρίς την κυρίαρχη μορφή του γκωλισμού στην κορυφή.

1971: Ο Παναθηναϊκός νικά 3-0 τον Ερυθρό Αστέρα στη Λεωφόρο και προκρίνεται στον τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών στο Γουέμπλεϊ. Η ομάδα του Φέρεντς Πούσκας ανατρέπει την ήττα του πρώτου αγώνα και γράφει μία από τις μεγαλύτερες σελίδες του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η πορεία μέχρι τον τελικό απέναντι στον Άγιαξ παραμένει ιστορικό ορόσημο για τον ελληνικό αθλητισμό.

1988: Το Boeing 737-297 της Aloha Airlines, εκτελώντας τη σύντομη πτήση 243 από το Χίλο προς τη Χονολουλού, υφίσταται εκρηκτική αποσυμπίεση σε ύψος 24.000 ποδιών. Ένα μεγάλο τμήμα της οροφής του αεροσκάφους αποκολλάται, παρασύροντας μια αεροσυνοδό στον θάνατο, ενώ το υπόλοιπο πλήρωμα καταφέρνει να προσγειώσει το αεροπλάνο με 89 επιζώντες. Το περιστατικό θεωρείται θαύμα της πολιτικής αεροπορίας και οδηγεί σε αυστηρότερους ελέγχους για τη διάβρωση παλαιών αεροσκαφών.

1992: Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής κάνει τη γνωστή δήλωση «Δεν υπάρχει παρά μία Μακεδονία και η Μακεδονία αυτή είναι ελληνική». Η παρέμβασή του γίνεται σε μια περίοδο έντονης πολιτικής και κοινωνικής φόρτισης γύρω από το ονοματολογικό της τότε ΠΓΔΜ. Η φράση αποτυπώθηκε στη συλλογική μνήμη ως μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές του Μακεδονικού στις αρχές της δεκαετίας του 1990.

1992: Κάνει πρεμιέρα στην τηλεόραση του ΑΝΤ1 η εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» με τον Γιώργο Παπαδάκη, που θα γίνει μία από τις μακροβιότερες εκπομπές της ελληνικής τηλεόρασης, μετρώντας 33 χρόνια.

1993: Στο κλειστό της Νέας Σμύρνης, ο Σέρβος καλαθοσφαιριστής του Πανιωνίου Μπόμπαν Γιάνκοβιτς τραυματίζεται σοβαρά κατά τη διάρκεια αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Χτυπώντας το κεφάλι του στη βάση της μπασκέτας, μένει παράλυτος, σε ένα από τα πιο συγκλονιστικά περιστατικά στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ. Η τραγωδία του σημάδεψε βαθιά τον χώρο του αθλητισμού.

1998: Η Ιερά Σύνοδος εκλέγει τον μητροπολίτη Δημητριάδος Χριστόδουλο ως Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος. Η εκλογή του ανοίγει μια νέα, πιο εξωστρεφή και παρεμβατική περίοδο για την Εκκλησία της Ελλάδος. Η παρουσία του θα επηρεάσει έντονα τον δημόσιο λόγο των επόμενων χρόνων, ιδίως σε ζητήματα ταυτότητας, κοινωνίας και σχέσεων Εκκλησίας και Πολιτείας.

2004: Προβάλλονται για πρώτη φορά διεθνώς οι εικόνες βασανισμών και εξευτελισμού κρατουμένων από Αμερικανούς στρατιώτες στη φυλακή Αμπού Γκράιμπ στο Ιράκ. Οι αποκαλύψεις προκαλούν παγκόσμια κατακραυγή και πλήττουν σοβαρά την εικόνα των Ηνωμένων Πολιτειών στον πόλεμο του Ιράκ. Το σκάνδαλο γίνεται σύμβολο της κατάχρησης εξουσίας και των παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε καιρό πολέμου.

Γεννήσεις

1906 – Κουρτ Γκέντελ (Kurt Gödel), Αυστριακός μαθηματικός και λογικός, από τις σημαντικότερες μορφές της μαθηματικής λογικής του 20ού αιώνα. Διατύπωσε τα περίφημα θεωρήματα μη πληρότητας, αποδεικνύοντας ότι σε κάθε επαρκώς ισχυρό αξιωματικό σύστημα υπάρχουν αληθείς προτάσεις που δεν μπορούν να αποδειχθούν εντός του συστήματος. Το έργο του επηρέασε βαθιά τα μαθηματικά, τη φιλοσοφία και την επιστήμη των υπολογιστών, αναδεικνύοντας τα όρια της τυπικής λογικής.

1937 – Σαντάμ Χουσεΐν (Saddam Hussein), Ιρακινός πολιτικός και δικτάτορας, πρόεδρος του Ιράκ από το 1979 έως το 2003, που κυβέρνησε με αυταρχικό καθεστώς, βασισμένο σε καταστολή και προσωπολατρία. Συνδέθηκε με τον πόλεμο Ιράν–Ιράκ τη δεκαετία του 1980 και την εισβολή στο Κουβέιτ το 1990, που οδήγησε στον Πόλεμο του Κόλπου. Η εξουσία του τερματίστηκε μετά την αμερικανική εισβολή το 2003 και αργότερα εκτελέστηκε, αφήνοντας έντονα αμφιλεγόμενη κληρονομιά.

1941 – Νίκος Μαστοράκης, Έλληνας σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός, με πολυδιάστατη παρουσία στον κινηματογράφο και την τηλεόραση στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ξεκίνησε ως δημοσιογράφος και τηλεοπτικός παρουσιαστής, ενώ αργότερα στράφηκε στον κινηματογράφο, κυρίως σε ταινίες τρόμου και δράσης που απέκτησαν cult χαρακτήρα. Εργάστηκε κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, συμβάλλοντας στην προβολή Ελλήνων δημιουργών στη διεθνή αγορά.

1974 – Πενέλοπε Κρουζ (Penélope Cruz), Ισπανίδα ηθοποιός, από τις σημαντικότερες μορφές του σύγχρονου ευρωπαϊκού και διεθνούς κινηματογράφου, που συνεργάστηκε στενά με τον Πέδρο Αλμοδόβαρ σε ταινίες όπως «Volver». Έγινε η πρώτη Ισπανίδα που κέρδισε Όσκαρ Α΄ γυναικείου ρόλου για το «Vicky Cristina Barcelona», ενώ έχει διακριθεί για την εκφραστική της ένταση και την ικανότητά της να κινείται με άνεση ανάμεσα σε εμπορικές και καλλιτεχνικές παραγωγές.

1981 – Τζέσικα Άλμπα (Jessica Alba), Αμερικανίδα ηθοποιός και επιχειρηματίας, που έγινε γνωστή μέσα από τη σειρά «Dark Angel», η οποία της χάρισε υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα. Καθιερώθηκε στον κινηματογράφο με ταινίες όπως «Sin City» και «Fantastic Four», αποκτώντας διεθνή αναγνωρισιμότητα. Παράλληλα, συνίδρυσε την εταιρεία Honest Company, εστιάζοντας σε οικολογικά και ασφαλή καταναλωτικά προϊόντα, επεκτείνοντας με επιτυχία τη δραστηριότητά της στον επιχειρηματικό χώρο.

Θάνατοι

1986 – Σπύρος Μουστακλής, Έλληνας στρατιωτικός, εμβληματική μορφή της αντίστασης κατά της δικτατορίας των Συνταγματαρχών. Συνελήφθη το 1973 για τη συμμετοχή του στο Κίνημα του Ναυτικού και υπέστη σκληρά βασανιστήρια από το καθεστώς, που του προκάλεσαν μόνιμες βλάβες στην υγεία και απώλεια της ομιλίας. Η στάση και η σιωπηλή του παρουσία μετά τη Μεταπολίτευση τον κατέστησαν σύμβολο δημοκρατικής αντοχής και προσωπικής αξιοπρέπειας στην Ελλάδα.

Αγαμέμνων, Αντίπατρος, Θέογνις, Μέμνων, Μεμνία

Παγκόσμιες Ημέρες / Επέτειοι

Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία / Διεθνής Ημέρα Μνήμης Εργατών