Στις 5 Μαΐου 2010, στο κέντρο της Αθήνας, τρεις εργαζόμενοι της Marfin Egnatia Bank έχασαν τη ζωή τους όταν το υποκατάστημα της τράπεζας στην οδό Σταδίου πυρπολήθηκε με βόμβες μολότοφ, στη διάρκεια μεγάλης διαδήλωσης κατά του πρώτου Μνημονίου. Νεκροί ήταν η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, 32 ετών και έγκυος, η Παρασκευή Ζούλια, 35 ετών, και ο Επαμεινώνδας Τσάκαλης, 36 ετών.

Η Ελλάδα βρισκόταν στην αρχή της μνημονιακής περιόδου. Η κυβέρνηση είχε ανακοινώσει σκληρά οικονομικά μέτρα και η ψηφοφορία για το πρώτο Μνημόνιο είχε προγραμματιστεί για την επόμενη ημέρα, 6 Μαΐου. Η 5η Μαΐου είχε κηρυχθεί ημέρα γενικής απεργίας και στο κέντρο της Αθήνας πραγματοποιήθηκε μία από τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις της περιόδου.

Κατά τη διάρκεια της πορείας, άγνωστοι επιτέθηκαν στο υποκατάστημα της Marfin επί της Σταδίου 23. Έσπασαν την τζαμαρία και πέταξαν μολότοφ και εύφλεκτο υλικό στο εσωτερικό του κτιρίου, την ώρα που μέσα βρίσκονταν εργαζόμενοι. Οι περισσότεροι κατάφεραν να διαφύγουν ή να διασωθούν, όμως οι τρεις υπάλληλοι εγκλωβίστηκαν και πέθαναν από ασφυξία λόγω του πυκνού καπνού και των τοξικών αναθυμιάσεων.

Η τραγωδία προκάλεσε σοκ στην ελληνική κοινωνία και έγινε ένα από τα πιο σκοτεινά σύμβολα της περιόδου της οικονομικής κρίσης. Η επίθεση σημάδεψε τη συλλογική μνήμη ενώ οι φυσικοί αυτουργοί δεν καταδικάστηκαν ποτέ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, δύο άτομα παραπέμφθηκαν σε δίκη και αθωώθηκαν ομόφωνα το 2016.

Παράλληλα, η υπόθεση είχε και δικαστική συνέχεια ως προς τις συνθήκες λειτουργίας και ασφάλειας του υποκαταστήματος. Το 2013 στελέχη της τράπεζας αντιμετώπισαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ στο επίκεντρο βρέθηκαν τα μέτρα πυρασφάλειας, οι έξοδοι διαφυγής και η εκπαίδευση του προσωπικού. Το 2024, απόφαση του Αρείου Πάγου επανέφερε την υπόθεση στο προσκήνιο, καταλογίζοντας ευθύνες στην τότε μισθώτρια τράπεζα για μη λήψη μέτρων ασφαλείας και παραπέμποντας την υπόθεση σε νέα κρίση.

Η Marfin παραμένει μέχρι σήμερα σημείο αναφοράς στη δημόσια συζήτηση για τα όρια της πολιτικής διαμαρτυρίας, τις ευθύνες της Πολιτείας αλλά και την ευθύνη των εργοδοτών για την ασφάλεια των εργαζομένων.

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στην Ελλάδα και τον κόσμο

553: Αρχίζει στην Κωνσταντινούπολη η Ε΄ Οικουμενική Σύνοδος, γνωστή και ως Β΄ Σύνοδος της Κωνσταντινουπόλεως, υπό την προεδρία του αυτοκράτορα Ιουστινιανού Α΄. Σκοπός της είναι η καταδίκη του Νεστοριανισμού και η ερμηνευτική ενοποίηση της χριστιανικής πίστης, με επίκεντρο τις θεολογικές διαμάχες για τη φύση του Χριστού.

1762: Η Ρωσία και η Πρωσία υπογράφουν τη συνθήκη της Αγίας Πετρούπολης, τερματίζοντας μεταξύ τους τις εχθροπραξίες του Επταετούς Πολέμου.

1789: Στη Γαλλία, συνέρχεται για πρώτη φορά από το 1614 η Συνέλευση των Τάξεων, σηματοδοτώντας την απαρχή της Γαλλικής Επανάστασης.

1821: Ο πλοίαρχος Ευάγγελος Ματζαράκης σηκώνει το λάβαρο της επανάστασης στη Σαντορίνη, ενισχύοντας το μέτωπο του Αγώνα στα νησιά του Αιγαίου.

1916: Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας ανακοινώνει ότι από εδώ και στο εξής θα χορηγεί δάνεια και σε γυναίκες, ένα σημαντικό βήμα για τη γυναικεία οικονομική ανεξαρτησία.

1921: Κυκλοφορεί το διάσημο άρωμα της Κοκό Σανέλ, «Νο 5», το άρωμα που δημιούργησε η Κοκό Σανέλ σε συνεργασία με τον αρωματοποιό Ερνέστ Μπο. Το προϊόν θα εξελιχθεί σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα της μόδας και της αρωματοποιίας του 20ού αιώνα.

1925: Τα Αφρικάανς αναγνωρίζονται ως επίσημη γλώσσα στη Νότια Αφρική, δίπλα στα αγγλικά, αντικατοπτρίζοντας τη βαθιά αποικιοκρατική κληρονομιά της χώρας.

1936: Οι ιταλικές δυνάμεις καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, ολοκληρώνοντας τη βασική φάση της εισβολής στην Αιθιοπία. Η κατάληψη της πρωτεύουσας ενίσχυσε προσωρινά το φασιστικό καθεστώς του Μουσολίνι, αλλά έμεινε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αποικιοκρατικής επιθετικότητας στον Μεσοπόλεμο.

1945: Ξεσπά η Εξέγερση της Πράγας κατά των ναζιστικών δυνάμεων, λίγες ημέρες πριν από τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στην Ευρώπη. Την ίδια ημέρα απελευθερώνεται το στρατόπεδο συγκέντρωσης Μαουτχάουζεν, ένα από τα πιο σκληρά ναζιστικά στρατόπεδα, όπου φυλακίστηκαν και πολλοί Έλληνες.ου στην Ευρώπη.

1949: Ιδρύεται το Συμβούλιο της Ευρώπης, με στόχο την προώθηση της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου στην ήπειρο.

1961: Ο Άλαν Σέπαρντ γίνεται ο πρώτος Αμερικανός που ταξιδεύει στο διάστημα, με την υποτροχιακή πτήση Freedom 7 του προγράμματος Mercury. Η αποστολή κράτησε περίπου 15 λεπτά και αποτέλεσε την απάντηση των ΗΠΑ στο σοβιετικό προβάδισμα της διαστημικής κούρσας.

1980: Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής εκλέγεται Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, μετά την πολυετή παρουσία του στην πρωθυπουργία. Η εκλογή του σηματοδότησε μια νέα φάση στη Μεταπολίτευση, με τον ίδιο να μετακινείται από την εκτελεστική εξουσία στον ανώτατο πολιτειακό θεσμό.

1995: Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα υποχωρεί στο 9,9%, για πρώτη φορά μετά από 22 χρόνια, καταγράφοντας ιστορικό χαμηλό και ενισχύοντας την προσπάθεια για ένταξη στην ΟΝΕ.

2002: Ο Παναθηναϊκός κατακτά το τρίτο του ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο μπάσκετ, νικώντας την Κίντερ Μπολόνια με 89-83 στον τελικό του Final Four στην Ιταλία.

2003: Αρχίζει η κατεδάφιση του γηπέδου της Νέας Φιλαδέλφειας, ιστορικής έδρας της ΑΕΚ. Η ανέγερση του νέου γηπέδου, η «Αγιά Σοφιά», θα ξεκινήσει το 2017, έπειτα από 14 χρόνια αναμονής.

2004: Ο πίνακας «Αγόρι με πίπα» του Πικάσο πωλείται έναντι 104.168.000 δολαρίων, σπάζοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ και εκθρονίζοντας το «Πορτρέτο του δρ. Γκασέ» του Βαν Γκογκ.

2010: Μεγάλη απεργία και μαζικές διαδηλώσεις πραγματοποιούνται στην Ελλάδα κατά των μέτρων του πρώτου μνημονίου με ΕΕ και ΔΝΤ. Στο κέντρο της Αθήνας, εμπρηστική επίθεση στο υποκατάστημα της Marfin στη Σταδίου προκαλεί τον θάνατο τριών εργαζομένων, γεγονός που συγκλονίζει τη χώρα και σημαδεύει την περίοδο της οικονομικής κρίσης.

Γεννήσεις

1818 – Καρλ Μαρξ (Karl Marx), Γερμανός φιλόσοφος, οικονομολόγος και πολιτικός στοχαστής. Γεννήθηκε στις 5 Μαΐου 1818 και πέθανε στις 14 Μαρτίου 1883. Υπήρξε μία από τις πιο επιδραστικές μορφές της νεότερης πολιτικής σκέψης, θεμελιωτής του μαρξισμού μαζί με τον Φρίντριχ Ένγκελς. Συνυπέγραψε το Κομμουνιστικό Μανιφέστο και ανέπτυξε στο Κεφάλαιο την κριτική του στον καπιταλισμό, επηρεάζοντας καθοριστικά την πολιτική, την οικονομική θεωρία και τα κοινωνικά κινήματα του 19ου και του 20ού αιώνα.

1965 – Αλέξανδρος Ρήγας, Έλληνας ηθοποιός, σεναριογράφος και σκηνοθέτης. Γεννήθηκε στις 5 Μαΐου 1965 στην Αθήνα και έγινε γνωστός κυρίως μέσα από την τηλεόραση, ως δημιουργός και συνδημιουργός δημοφιλών σειρών. Το όνομά του συνδέθηκε με επιτυχίες όπως οι Τρεις Χάριτες, το Δύο Ξένοι και το Κωνσταντίνου και Ελένης, ενώ έχει εργαστεί και στο θέατρο, τόσο ως σκηνοθέτης όσο και ως συγγραφέας.

1988 – Αντέλ (Adele), Αγγλίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός. Γεννήθηκε στις 5 Μαΐου 1988 στο Λονδίνο και εξελίχθηκε σε μία από τις πιο επιτυχημένες φωνές της σύγχρονης ποπ και σόουλ μουσικής. Με άλμπουμ όπως τα 21, 25 και 30 και τραγούδια όπως τα Rolling in the Deep, Someone Like You, Hello και Skyfall, έχει κερδίσει διεθνή αναγνώριση, Grammy, BRIT Awards, Όσκαρ και Χρυσή Σφαίρα.

Θάνατοι

1821 – Ναπολέων Βοναπάρτης (Napoleon Bonaparte), Γάλλος στρατιωτικός και αυτοκράτορας. Γεννήθηκε στις 15 Αυγούστου 1769 και πέθανε στις 5 Μαΐου 1821 στην εξορία, στην Αγία Ελένη. Υπήρξε μία από τις καθοριστικές μορφές της ευρωπαϊκής ιστορίας, αναδείχθηκε μετά τη Γαλλική Επανάσταση και κυβέρνησε ως αυτοκράτορας των Γάλλων. Οι Ναπολεόντειοι Πόλεμοι άλλαξαν τον πολιτικό χάρτη της Ευρώπης, ενώ ο Ναπολεόντειος Κώδικας άφησε διαρκές αποτύπωμα στο δίκαιο.

1965 – Νίκος Γούναρης, Έλληνας τραγουδιστής, συνθέτης και κιθαρίστας. Γεννήθηκε στις 3 Μαρτίου 1915 και πέθανε στις 5 Μαΐου 1965. Υπήρξε από τις πιο δημοφιλείς μορφές του ελληνικού ελαφρού τραγουδιού, με χαρακτηριστική φωνή και έντονη σκηνική παρουσία. Μεγάλες επιτυχίες του υπήρξαν τραγούδια όπως τα Ένα βράδυ που ’βρεχε, Αυτός ο άλλος και Σκαλί σκαλί θα κατεβώ, ενώ η πορεία του συνδέθηκε ιδιαίτερα με τις δεκαετίες του 1940 και του 1950.

1981 – Μπόμπι Σαντς (Bobby Sands), Ιρλανδός εθνικιστής και μέλος του IRA. Γεννήθηκε στις 9 Μαρτίου 1954 και πέθανε στις 5 Μαΐου 1981, έπειτα από 66 ημέρες απεργίας πείνας στη φυλακή Μέιζ της Βόρειας Ιρλανδίας. Κατά τη διάρκεια της απεργίας εξελέγη βουλευτής στο βρετανικό Κοινοβούλιο, χωρίς να προλάβει να αναλάβει την έδρα του. Ο θάνατός του προκάλεσε διεθνή αντιδράσεις και τον κατέστησε σύμβολο για το ιρλανδικό ρεπουμπλικανικό κίνημα.



1999 – Βασίλης Διαμαντόπουλος, Έλληνας ηθοποιός και σκηνοθέτης. Γεννήθηκε στις 15 Νοεμβρίου 1920 στον Πειραιά και πέθανε στις 5 Μαΐου 1999. Υπήρξε σημαντική μορφή του ελληνικού θεάτρου, με μακρά διαδρομή στη σκηνή, στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση. Συνδέθηκε με απαιτητικούς θεατρικούς ρόλους, δίδαξε υποκριτική και υπήρξε ο πρώτος ηθοποιός που εμφανίστηκε ζωντανά στην ελληνική τηλεόραση, το 1966, στο μονόπρακτο Αυτός και το παντελόνι του του Ιάκωβου Καμπανέλλη.

Ειρηναία, Ειρηναίος, Ειρήνη, Εφραίμ

Εθνικές Γιορτές – Επέτειοι

Αφρικανική Ημέρα Παγκόσμιας Κληρονομιάς

Διεθνής Ημέρα Μαιών

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ανεξάρτητης Διαβίωσης

Ευρωπαϊκή Ημέρα Μελανώματος

Ημέρα της Ευρώπης (ΣτΕ)

Ημέρα του Πορτογαλόφωνου Πολιτισμού

Παγκόσμια Ημέρα για την Υγιεινή των Χεριών

Παγκόσμια Ημέρα Πνευμονικής Υπέρτασης