1988 – Αντέλ, αγγλίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός, με τεράστια διεθνή επιτυχία, πολυβραβευμένη με Όσκαρ, Grammy και BRIT Awards, γνωστή για τις συγκινητικές ερμηνείες σε τραγούδια όπως «Someone Like You», «Hello» και «Rolling in the Deep».