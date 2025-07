1943 – Μικ Τζάγγερ (Mick Jagger), Άγγλος τραγουδιστής, μουσικός και συνθέτης, γεννήθηκε στις 26 Ιουλίου στο Ντάρτφορντ του Κεντ. Εμβληματική μορφή του ροκ, ιδρυτικό μέλος και frontman των Rolling Stones, πρωταγωνίστησε για πάνω από έξι δεκαετίες στη διεθνή μουσική σκηνή, γράφοντας μαζί με τον Κιθ Ρίτσαρντς μερικά από τα πιο διαχρονικά τραγούδια («(I Can’t Get No) Satisfaction», «Angie», «Paint It Black»). Ξεχωρίζει για τη δυναμική σκηνική του παρουσία και τη χαρακτηριστική φωνή του, ενώ παραμένει σύμβολο αντισυμβατικότητας και αντοχής στο χρόνο