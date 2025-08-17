Ανησυχία έχει προκληθεί τις τελευταίες ώρες σε πολλές περιοχές του Αιγαίου και στην Ανατολική Αττική, λόγω του καπνού και της έντονης μυρωδιάς καμένου που διαχέεται στην ατμόσφαιρα. Πολλοί πολίτες και ομάδες στα social media εξέφρασαν την ανησυχία τους για πιθανή πυρκαγιά στην Ελλάδα.

Ωστόσο, όπως ξεκαθαρίζει ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς σε ανάρτησή του στο Twitter, «ο καπνός και η μυρωδιά δεν προέρχονται από κάποια πυρκαγιά στην Ελλάδα, αλλά από τη μεγάλη φωτιά που μαίνεται εδώ και μέρες στη βορειοδυτική Τουρκία».

Σύμφωνα με τον κ. Κολυδά, οι ισχυροί άνεμοι μεταφέρουν τον καπνό από την περιοχή των Δαρδανελίων, κοντά στην Προύσα, με αποτέλεσμα να φτάνει έως την Ελλάδα, δημιουργώντας την εντύπωση ότι η φωτιά καίει ελληνικό έδαφος. Στην πραγματικότητα, «δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο στην Ελλάδα, αλλά η μεταφορά καπνού από τη γειτονική χώρα».

Η κατάσταση στην Τουρκία παραμένει δραματική, με τον απολογισμό να φτάνει τους 13 νεκρούς, 10 δασεργάτες και τρεις εθελοντές, ενώ δεκάδες τραυματίες αντιμετωπίζουν σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα λόγω της αποπνικτικής ατμόσφαιρας.

Η ανάρτηση του μετεωρολόγου έχει ως εξής:

«🔥ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΑ ΔΑΡΔΑΝΈΛΙΑ

«Η φωτιά στα Δαρδανέλια “πνίγει” με καπνό και καμένο αέρα σχεδόν όλο το Αιγαίο. Η μυρωδιά που ειναι έντονη και στην #Άνδρο προέρχεται από τη μεγάλη πυρκαγιά που μαίνεται στη βορειοδυτική Τουρκία, κοντά στα Δαρδανέλια και την Προύσα. Οι δυνατοί άνεμοι μεταφέρουν τον καπνό εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά, φτάνοντας μέχρι τη χώρα μας και τυλίγοντας περιοχές της Ανατολικής Αττικής σε ένα πέπλο καμένου αέρα

Δυστυχώς, ο τραγικός απολογισμός περιλαμβάνει 13 νεκρούς – δέκα δασεργάτες και τρεις εθελοντές – καθώς και δεκάδες τραυματίες με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα».