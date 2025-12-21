Τα βιντεοληπτικά υλικά που συνέλεξαν και ανέλυσαν οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Β/Α Αττικής, η αγορά ενός πολυτελούς τζιπ με χρήματα που εμφανίστηκαν από το… πουθενά, τα τατουάζ που υπήρχαν καταχωρημένα στο αρχείο της ΔΕΕ και μία ακόμη σειρά από λάθη «έκαψαν» τους δράστες μίας από τις πιο εντυπωσιακές ληστείες στην Κηφισιά.

Όπως φαίνεται και στο υλικό που εξασφάλισε το Νewsbeast οι δύο συλληφθέντες για την ένοπλη ληστεία με λεία 180.000 ευρώ και θύμα τον λογιστή μεγάλης αλυσίδας γυμναστηρίων που μετέφερε τις εισπράξεις, δεν φρόντισαν ιδιαίτερα ούτε να καλύψουν τα χαρακτηριστικά τους, ούτε να καλύψουν τα ίχνη τους.

Αποτέλεσμα ήταν η εξιχνίαση της ληστείας της 15ης Οκτωβρίου 2025 και η σύλληψη ενός 37χρονου και ενός 36χρονου, που το πρωί της Δευτέρας 22 Δεκεμβρίου θα βρεθούν ενώπιον του ανακριτή για να δικαιολογήσουν τα… αδικαιολόγητα. Το βιντεοληπτικό υλικό άλλωστε είναι κόλαφος εναντίον τους, ενώ κατηγορούνται και για εμπλοκή σε άλλες έκνομες ενέργειες έχοντας ήδη βεβαρημένο ποινικό παρελθόν.

Οι δύο δράστες κινούμενοι με μία μοτοσικλέτα είχαν θέσει υπό παρακολούθηση τον λογιστή της μεγάλης αλυσίδας γυμναστηρίων και βρήκαν ευκαιρία στην περιοχή της Κηφισιάς να «χτυπήσουν». Με όπλο τον ακινητοποίησαν και του άρπαξαν μία τσάντα που κατά δήλωση του θύματος είχε μέσα 180.000 ευρώ -χρήματα προερχόμενα από εισπράξεις- καθώς και μία δεύτερη που είχε αφήσει στο όχημά του, η οποία όμως είχε μόνο προσωπικά έγγραφα και τραπεζικές κάρτες.

Πανάκριβες αγορές με τα κλοπιμαία

Αμέσως μετά την ένοπλη ληστεία οι δύο δράστες -που διερευνάται το ενδεχόμενο να είχαν και συνεργούς- κινήθηκαν προς το Μενίδι, όπου αποτελεί τόπο κατοικίας τους. Αν και είχαν περισσότερους από δύο μήνες, δεν ξεφορτώθηκαν ούτε τα ρούχα που φορούσαν την ημέρα του «χτυπήματος», ενώ ξεκίνησαν και τις σπατάλες με τα κλεμμένα λεφτά. Ο ένας αγόρασε πολυτελές τζιπ και ο δεύτερος ένα φθηνότερο Ι.Χ. αυτοκίνητο, χωρίς όμως κανείς να μπορεί να δικαιολογήσει την προέλευση των χρημάτων. Γίνεται μνεία ότι οι δύο κατηγορούμενοι έχουν συλληφθεί στο παρελθόν συνολικά 19 φορές για πλήθος αδικημάτων όπως συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, ληστείες κ.α.

Το πρωί της 18ης Δεκεμβρίου, μετά από αστυνομική επιχείρηση της Ασφάλειας Β/Α Αττικής, οι δύο άνδρες συνελήφθησαν και στην κατοχή τους βρέθηκε πλήθος ενοχοποιητικών στοιχείων, τόσο για τη ληστεία με θύμα τον 38χρονο λογιστή όσο και για τουλάχιστον 4 ακόμη περιπτώσεις κλοπής, με τη Δικαιοσύνη να αποφασίσει αύριο την τύχη τους.