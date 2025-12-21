Υπόθεση ένοπλης ληστείας σε βάρος υπαλλήλου εταιρείας, με λεία 180.000 ευρώ εξιχνίασε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής

Στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης, συνελήφθησαν τις πρωινές ώρες της 17ης Δεκεμβρίου 2025 στη Δυτική Αττική δύο ημεδαποί, ηλικίας 37 και 36 ετών, για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ληστεία κατά συναυτουργία, διακεκριμένη κλοπή, πλαστογραφία και παραβάσεις σχετικές με όπλα και προσωπικά δεδομένα.

Η ληστεία είχε διαπραχθεί το βράδυ της 15ης Οκτωβρίου 2025 στην Κηφισιά, όταν οι δράστες προσέγγισαν υπάλληλο εταιρείας με δίκυκλο μεγάλου κυβισμού, φορώντας κουκούλες και καπέλα, και με την απειλή όπλου αφαίρεσαν τη χρηματοκιβώτιο τσάντα. Οι κατηγορούμενοι χρησιμοποιούσαν κρυπτογραφημένες εφαρμογές για επικοινωνία και παρακολουθούσαν τυχόν διερχόμενα οχήματα που θεωρούσαν της Αστυνομίας.

Σημειώνεται ότι το δίκυκλο μεγάλου κυβισμού που χρησιμοποίησαν για τη διάπραξη της ληστείας είναι ιδιοκτησίας του 37χρονου κατηγορούμενου και οι πινακίδες κυκλοφορίας του είχαν αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο από τη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής για τροχονομική παράβαση.

Ο 37χρονος κατηγορούμενος επτά ημέρες μετά τη διάπραξη της ληστείας αγόρασε πολυτελές όχημα μεγάλης αξίας ενώ οι δύο κατηγορούμενοι έχουν συλληφθεί στο παρελθόν συνολικά 19 φορές για πλήθος αδικημάτων όπως συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, ληστείες κ.α.

Κατά την αστυνομική επιχείρηση βρέθηκαν στις οικίες των κατηγορουμένων και κατασχέθηκαν:

το «επιχειρησιακό» δίκυκλο που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάπραξη της ληστείας το οποίο έφερε και φορητή συσκευή εντοπισμού θέσης (GPS tracker),

δίκυκλο και σκελετός δικύκλου για τα οποία έχει δηλωθεί κλοπή από τους ιδιοκτήτες τους,

πλήθος φυσιγγίων,

πλήθος κλειδιών οχημάτων,

πλήθος κινητών τηλεφώνων και καρτών sim,

2 συσκευασίες φορητών συσκευών εντοπισμού θέσης (GPS tracker),

το πολυτελές όχημα που απέκτησε ο 37χρονος καθώς και

ο ρουχισμός που χρησιμοποίησαν οι 2 κατηγορούμενοι κατά τη διάπραξη της ληστείας.

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής εξιχνιάστηκαν άλλες 4 κλοπές οχημάτων, 2 αυτοκίνητα και 2 δίκυκλα, που διέπραξαν οι δύο κατηγορούμενοι.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.