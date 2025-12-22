«Εντελώς απαράδεκτη» χαρακτήρισε η Δανία την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να διορίσει έναν ειδικό απεσταλμένο για τη Γροιλανδία που είναι το αυτόνομο έδαφος της Δανίας που ο Αμερικανός πρόεδρος απειλεί να προσαρτήσει ανακοινώνοντας σήμερα πως θα καλέσει στο Υπουργείο Εξωτερικών τον πρεσβευτή των ΗΠΑ

«Είμαι βαθιά θυμωμένος γι’ αυτόν τον διορισμό, τον οποίο θεωρώ εντελώς απαράδεκτο», δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν στο δανικό τηλεοπτικό σταθμό TV2, προσθέτοντας ότι θα καλέσει μέσα στις επόμενες ημέρες τον Αμερικανό πρεσβευτή «για να ζητήσει εξηγήσεις».

Λίγο νωρίτερα ο Δανός Υπουργός Εξωτερικών είχε δηλώσει πως η απόφαση του Τραμπ να διορίσει τον κυβερνήτη της Λουιζιάνας Τζεφ Λάντρι ειδικό απεσταλμένο στη Γροιλανδία αντανακλά το συνεχιζόμενο αμερικανικό ενδιαφέρον για το νησί αυτό της Αρκτικής.

«Ο διορισμός επιβεβαιώνει το συνεχιζόμενο αμερικανικό ενδιαφέρον για τη Γροιλανδία. Εντούτοις, επιμένουμε ότι όλοι -των ΗΠΑ περιλαμβανομένων- πρέπει να δείχνουν σεβασμό στην εδαφική ακεραιότητα του Βασιλείου της Δανίας», υπογράμμισε ο Ράσμουσεν σε δήλωση που δημοσιοποίησε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Χθες, Κυριακή, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι διορίζει τον κυβερνήτη της Λουιζιάνας Τζεφ Λάντρι ειδικό απεσταλμένο στη Γροιλανδία και έγραψε σε ανάρτησή του στο Truth Social: «Ο Τζεφ καταλαβαίνει πόσο απαραίτητη είναι η Γροιλανδία για την εθνική ασφάλειά μας και θα προωθήσει σθεναρά τα συμφέροντα της χώρας μας για την ασφάλεια, και την επιβίωση των συμμάχων μας και βεβαίως του κόσμου».

Ο Τζεφ Λάντρι, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα κυβερνήτη της Λουιζιάνας τον Ιανουάριο 2024, ευχαρίστησε τον Τραμπ μέσω του X λέγοντας: «Είναι τιμή μου να υπηρετήσω… σ’ αυτή την εθελοντική θέση για να κάνω τη Γροιλανδία μέρος των ΗΠΑ. Αυτό δεν επηρεάζει επ’ ουδενί τη θέση μου ως Κυβερνήτη της Λουιζιάνας!».

Ο Τραμπ έχει δηλώσει αρκετές φορές στη διάρκεια των ετών ότι η Γροιλανδία, ένα έδαφος της Δανίας που διαθέτει ευρεία αυτονομία, θα πρέπει να γίνει τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών, επικαλούμενος λόγους ασφαλείας και το ενδιαφέρον για τον ορυκτό πλούτο του νησιού. Ο Λάντρι επαίνεσε φέτος την ιδέα.

«Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ έχει απολύτως δίκιο!», έγραψε ο Λάντρι στις 9 Ιανουαρίου στο X. «Χρειάζεται να εξασφαλίσουμε ότι η Γροιλανδία θα ενταχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. ΣΠΟΥΔΑΙΟ γι’ αυτούς, ΣΠΟΥΔΑΙΟ για εμάς! Ας το κάνουμε!».

Η Γροιλανδία και η Δανία έχουν απορρίψει την ιδέα, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Μολονότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Γροιλανδία δεσμεύθηκαν αυτό το μήνα να επιδεικνύουν «αμοιβαίο σεβασμό», η Γροιλανδή Υπουργός Εξωτερικών Βίβιαν Μότζφελτ δήλωσε πως σχόλια των ΗΠΑ για τη Γροιλανδία έχουν προκαλέσει αβεβαιότητα μεταξύ των ντόπιων και υπογράμμισε την ανάγκη να μιλήσουν ανοικτά με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Η χώρα μας και οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεργάζονται επί 80 χρόνια με βάση κοινά συμφέροντα. Υπάρχει ανάγκη να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την καλή συνεργασία», δήλωσε η Μότζφελτ στις 8 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τη γροιλανδική εφημερίδα Sermitsiaq.