Ήταν θέμα χρόνου να φτάσει σε σημείο μη αναστρέψιμο ο κατήφορος στον οποίο πήγαινε με σπασμένα φρένα ο Παναθηναϊκός εδώ και καιρό. Ο κατήφορος στον οποίο τον έσπρωχναν μετά μανίας κιόλας όσοι επέλεξαν το απίστευτο ποδοσφαιρικά απόφθεγμα ότι δεν έχει νόημα να απαιτήσει κάποιος οτιδήποτε απ’ αυτή την ομάδα και όλα θα διορθωθούν αρχικά τον Γενάρη και στη συνέχεια το Καλοκαίρι με τις… μεταγραφές που θα γίνουν.

Ο Παναθηναϊκός δείχνει μια εντελώς παρατημένη και στα πρόθυρα της διάλυσης ομάδα, που περιμένει τις μεταγραφές του Ιανουαρίου χωρίς να υπάρχει πλάνο.

Ποιοι είναι ξεκάθαρο πλέον πως ΔΕΝ δουλεύουν στο Κορωπί, αυτοί που περιμένουν να φύγουν και το ερώτημα για τον Ράφα Μπενίτεθ. Σχολιάζει ο Κώστας Γκόντζος στο Sportdog.gr