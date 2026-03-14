Στο μέλλον του και στο ενδεχόμενο να αποσυρθεί από το μπάσκετ αναφέρθηκε ο Νάντο Ντε Κολό σε δηλώσεις του πριν τον αγώνα της Φενέρμπαχτσε με τον Ερυθρό Αστέρα για την Euroleague.

«Έχω συμβόλαιο με τη Φενέρμπαχτσε μέχρι το τέλος της σεζόν. Αυτήν τη στιγμή, το μόνο που με απασχολεί είναι η ομάδα να πετύχει τους δύο στόχους της. Nα κατακτήσει το πρωτάθλημα και να συνεχίσει στην Euroleague.

Αν κερδίσουμε την Euroleague ναι, τότε ίσως φύγω. Υπάρχει η κατάλληλη στιγμή για τα πάντα στη ζωή. Αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον έξι ή επτά ομάδες ανταγωνίζονται για μια θέση στο Final Four. Τα πλέι-οφ θα είναι πραγματική κόλαση», είπε χαρακτηριστικά ο Ντε Κολό.

Ο 38χρονος Γάλλος, έχει αγωνιστεί σε Βαλένθια, ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Φενέρμπαχτσε, Βιλερμπάν και μετράει 349 αναμετρήσεις στη Euroleague. Έχει κατά μέσο όρο 14.6 πόντους, 2.6 ριμπάουντ, 3.7 ασίστ και 1.1 κλέψιμο.

Έχει κατακτήσει τη Euroleague το 2016 και το 2019 με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, ενώ το 2016 ήταν MVP της κανονικής περιόδου και του Final Four.