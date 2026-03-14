Όλα καλά με Βεργέτη στον ΠΑΟΚ

Αρχίζει σήμερα η προτελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος, η οποία κατά πάσα πιθανότητα θα «κλειδώσει» τις θέσεις των ομάδων στην έναρξη των πλέι οφ και ο Λανουά κάνει πάλι τη διαφορά. Στον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Λεβαδειακό ορίστηκε ο Βεργέτης, ο οποίος έχει πάρει… εργολαβία τον δικέφαλο του βορρά. Έξι νίκες σε έξι παιχνίδια έχει με τον συγκεκριμένο ρέφερι η ομάδα του Λουτσέσκου, οπότε στη Θεσσαλονίκη όσοι είναι προληπτικοί είναι ήρεμοι και περιμένουν την έβδομη συνεχόμενη νίκη με αυτή τη σφυρίχτρα.

Τρία συνεχόμενα παιχνίδια του ΠΑΟΚ

Το εντυπωσιακό πάντως με τον Λανουά, σε ό,τι αφορά τον ΠΑΟΚ, είναι το γεγονός ότι ο Βεργέτης ορίστηκε σε τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι του. Ήταν στο VAR στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Κηφισιά όπου ο Λέτο έγινε έξαλλος με το πέναλτι για το 1-2, ήταν 4ος διαιτητής, λίγα 24ωρα μετά, στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη και τώρα θα είναι πρώτος διαιτητής στο ματς με τον Λεβαδειακό. Στα τελευταία τρία παιχνίδια του ΠΑΟΚ ο Βεργέτης είναι εκεί και ποιος μπορεί να αποκλείσει ότι το σερί δεν θα συνεχιστεί;

Σταθερά στην ΑΕΚ ο Ευαγγέλου

Αυτό βέβαια ο αρχιδιαιτητής δεν το κάνει μόνο με τον ΠΑΟΚ, υπάρχει και η περίπτωση της ΑΕΚ, στην οποία για κάποιο λόγο πρέπει να ορίζεται πολύ συχνά ο Ευαγγέλου. Αυτός θα είναι ο διαιτητής στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Ατρόμητο και είναι η δέκατη φορά φέτος που ορίζεται σε παιχνίδι των κιτρινόμαυρων. Τις δύο ως πρώτος διαιτητής, πέντε φορές ορίστηκε ως VAR και άλλες τρεις ως AVAR. Λες και δεν υπάρχουν άλλοι διαιτητές, ο Λανουά επιμένει να ορίζει συγκεκριμένους σε πολλά παιχνίδια της ίδιας ομάδας. Τι ακριβώς εξυπηρετεί αυτό, ποια είναι η λογική σε όλο αυτό, το ξέρουν ο Γάλλος αρχιδιαιτητής και η ΕΠΟ που τον στηρίζει πάντα.

Καμπανάκι για Παντελίδη

Στον Παναθηναϊκό είναι όλα καλά το τελευταίο διάστημα, για έναν παίκτη πάντως χτυπάνε… καμπανάκια. Ο λόγος για τον Παντελίδη, ο οποίος δεν έχει πάρει όσο χρόνο συμμετοχής θα ήθελε ο ίδιος και θα περίμενε κανείς με βάση όσα έδειξε στην Κηφισιά στο πρώτο μισό της σεζόν. Αλλά και με βάση τα λεφτά που δόθηκαν για την απόκτησή του. Ο Μπενίτεθ βέβαια, όπως λέγεται σε αυτές τις περιπτώσεις, τον πιστεύει, προφανώς όμως περιμένει περισσότερα από αυτόν στις προπονήσεις. Αν δε αυτά που θέλει, έχει καλώς. Αν όχι, θα έχει ενδιαφέρον η απόφαση που θα πάρει για το μέλλον του 23χρονου εξτρέμ.

Οι φήμες και η αγωνία του Καρυπίδη

Το δικό του δράμα ζει ο Άρης, ο οποίος δύο αγωνιστικές πριν το τέλος της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος δεν είναι σίγουρος για την παρουσία του στην 8άδα. Το κλίμα είναι πιο βαρύ από ποτέ για τον Καρυπίδη και στη Θεσσαλονίκη κυκλοφορούν διάφορες φήμες για το μέλλον. Φήμες ακόμη και για μεταβίβαση των μετοχών της ΠΑΕ σε Έλληνες επιχειρηματίες. Προς το παρόν, πάντως, δεν υπάρχει τίποτα χειροπιαστό, δεν υπάρχουν συζητήσεις, διαπραγματεύσεις. Πιθανό να υπάρξουν το επόμενο διάστημα, αυτή τη στιγμή όμως υπάρχουν μόνο φήμες. Και υπάρχει και η αγωνιώδης προσπάθεια του Καρυπίδη να βρει κάτι για να πιαστεί και να αντιστρέψει το κλίμα. Θαύματα, όμως, δεν γίνονται πλέον.

Ποσό-ρεκόρ για Καρέτσα

Συνεχίζονται τα σενάρια για το μέλλον του Κωνσταντίνου Καρέτσα καθώς το όνομά του βρίσκεται στη λίστα πολλών ευρωπαϊκών ομάδων. Ο νεαρός διεθνής άσος της Γκενκ έχει δείξει το ταλέντο του και είναι αρκετές οι ομάδες που σκέφτονται να κινηθούν το καλοκαίρι για την απόκτησή του, με τους Βέλγους να έχουν βάλει ψηλά τον πήχη: 45 εκατ. ευρώ. Αυτό είναι το ποσό που θέλουν για να πουλήσουν τον Καρέτσα και αν βρουν τέτοια πρόταση θα πρόκειται όχι μόνο για την πιο ακριβή πώληση που θα έχει κάνει ομάδα του Βελγίου αλλά και για το μεγαλύτερο ποσό που δόθηκε ποτέ για Έλληνα παίκτη.