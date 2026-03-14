Πανέτοιμος για να επιστρέψει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της Μπαρτσελόνα είναι ο Γκάβι. Ο 21χρονος μέσος τον περασμένο Σεπτέμβριο τραυματίστηκε στο δεξί του γόνατο και υποβλήθηκε σε αρθροσκόπηση στον μηνίσκο

Πλέον, ο Ισπανός μέσος είναι έτοιμος να επιστρέψει στις υποχρεώσεις της Μπαρτσελόνα, καθώς το ιατρικό επιτελείο άναψε το «πράσινο φως» για να μπει σε αγωνιστικούς ρυθμούς και μάλιστα από το αυριανό παιχνίδι με την Σεβίλλη.

«Μερικοί παίκτες φαίνεται να σημαίνουν κάτι περισσότερο από απλό ταλέντο στο γήπεδο. Ο Γκάβι είναι ακριβώς ένας από αυτούς τους παίκτες για τους οπαδούς της Μπαρτσελόνα.

Ενέργεια, χαρακτήρας και αγνή αίσθηση για αυτό που αντιπροσωπεύει ο σύλλογος. Το Νο 6 επέστρεψε διαθέσιμος για την Μπαρτσελόνα εναντίον της Σεβίλλης, αφού ξεπέρασε τον τραυματισμό στο δεξί γόνατο», αναφέρει μεταξύ άλλων η Μπαρτσελόνα.