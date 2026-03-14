Επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στον Περσικό Κόλπο υποστηρίζει ότι εξαπέλυσε η Τεχεράνη, ενώ παράλληλα προειδοποιεί ότι θα υπάρξει «αιματοχυσία» εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιχειρήσουν να στοχοποιήσουν τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, γιο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν.

Σύμφωνα με αναφορές ιρανικών κρατικών μέσων ενημέρωσης, τις οποίες επικαλούνται διεθνή πρακτορεία, η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι χτύπησε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στο Άμπου Ντάμπι και στο Μπαχρέιν.

Tο Μπαχρέιν αποτελεί την έδρα του 5ου Στόλου του αμερικανικού ναυτικού, μιας από τις σημαντικότερες στρατιωτικές παρουσίες των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με το Associated Press, οι πρόσφατες αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις είχαν ως βασικό στόχο το νησί Kharg στον Περσικό Κόλπο. Το συγκεκριμένο νησί αποτελεί το σημαντικότερο ενεργειακό κέντρο του Ιράν, καθώς από εκεί διέρχεται το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών πετρελαίου της χώρας.

The Latest: Trump threatens Iran’s oil infrastructure after US bombs strategic island https://t.co/jSUz4AtJpk — Boston 25 News (@boston25) March 14, 2026

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι τα πλήγματα στόχευαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις και υποδομές που χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη ιρανικών επιχειρήσεων στην περιοχή. Παράλληλα, σύμφωνα με δημοσιεύματα διεθνών μέσων ενημέρωσης, ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν σημαντικούς στρατιωτικούς στόχους στο νησί.

Η Τεχεράνη, ωστόσο, αντιμετωπίζει την επιχείρηση ως σοβαρή κλιμάκωση της σύγκρουσης. Όπως αναφέρει ο Guardian, ιρανικές αρχές υποστηρίζουν ότι οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν με τη βοήθεια στρατιωτικών υποδομών που βρίσκονται σε χώρες του Περσικού Κόλπου ενώ παράλληλα συνεχίζονται και τα χτυπήματα στο ισραηλινό έδαφος.

Για τον λόγο αυτόν, η ιρανική ηγεσία έχει αφήσει σαφώς να εννοηθεί ότι εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών σε κράτη της περιοχής μπορούν πλέον να αποτελέσουν στόχο αντιποίνων. Σύμφωνα με διεθνή πρακτορεία, οι προειδοποιήσεις αυτές αφορούν κυρίως στρατιωτικές βάσεις, λιμάνια και άλλες υποδομές που χρησιμοποιούνται από τις αμερικανικές δυνάμεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Tι ισχύει για τον νέο ανώτατο ηγέτη

Την ίδια στιγμή, η ένταση αυξάνεται και γύρω από τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, γιο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν και μια από τις ισχυρότερες προσωπικότητες στο εσωτερικό της χώρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν διεθνή μέσα ενημέρωσης, ιρανοί αξιωματούχοι προειδοποίησαν ότι οποιαδήποτε προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να τον στοχοποιήσουν θα οδηγήσει σε δραματική κλιμάκωση της σύγκρουσης.

Όπως αναφέρουν τα ίδια δημοσιεύματα, η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι μια τέτοια ενέργεια θα προκαλούσε «αιματοχυσία» και θα οδηγούσε σε ακόμη πιο σκληρά αντίποινα εναντίον αμερικανικών στόχων στη Μέση Ανατολή.

Την Παρασκευή ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι ο νέος Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, «είναι τραυματισμένος και πιθανότατα έχει υποστεί παραμόρφωση», αμφισβητώντας την ικανότητά του να κυβερνήσει μετά από σχεδόν δύο εβδομάδες αμερικανικών και ισραηλινών επιθέσεων κατά του Ιράν, αναφέρει το Reuters.

Καμία εικόνα του Χαμενεΐ δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα από την ισραηλινή επίθεση στην αρχή του πολέμου, η οποία σκότωσε μεγάλο μέρος της οικογένειάς του, μεταξύ των οποίων τον πατέρα και τη σύζυγό του.

Iran's New Supreme Leader Wounded?



Iranian President's son clarifies, claiming 'Mojtaba Khamenei is safe & sound.'@RishabhMPratap joins @anchoramitaw with details. pic.twitter.com/k6WzVdsSRA — TIMES NOW (@TimesNow) March 11, 2026

Με τη σύγκρουση να εξαπλώνεται από τον Περσικό Κόλπο μέχρι το Ιράκ και τον Λίβανο, αναλυτές προειδοποιούν ότι η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη. Όπως επισημαίνουν διεθνή μέσα ενημέρωσης, η πιθανότητα μιας ευρύτερης στρατιωτικής σύρραξης στη Μέση Ανατολή θεωρείται πλέον πιο ορατή από ποτέ, ιδιαίτερα αν συνεχιστούν οι επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων ή αν υπάρξουν νέες στοχευμένες επιχειρήσεις εναντίον της ιρανικής ηγεσίας.