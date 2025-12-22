Στο επίκεντρο βρίσκονται οι οικονομικές δραστηριότητες του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, καθώς την Παρασκευή πραγματοποιήθηκε έλεγχος από κλιμάκιο ελεγκτών της ΑΑΔΕ από τη Θεσσαλονίκη στα γραφεία του.

Σύμφωνα με το Mega, μετά τα σενάρια περί δημιουργίας κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού, υπάρχει καταγγελία που αφορά τα έσοδα από τη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο και τι θα απογίνουν σε περίπτωση αποχώρησής της.

Παράλληλα, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, φέρεται να υπάρχουν καταγγελίες από τον Νίκο Πλακιά καθώς και από άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι όλα τα στοιχεία και τα παραστατικά του Συλλόγου θα παραδοθούν στις 9 Ιανουαρίου 2026.

Με αφορμή τον έλεγχο, η πρόεδρος του Συλλόγου, Μαρία Καρυστιανού, με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκανε λόγο για «νέο δόλιο χτύπημα της Κυβέρνησης για την τρομοκράτηση και φίμωσή μας».

Όπως αναφέρει, «όλα είναι καθαρά και διάφανα, γι’ αυτό και εξαρχής τασσόμουν υπέρ της απόλυτης δημοσιοποίησής τους. Άρα η προσπάθειά τους για σπίλωση θα πέσει πάλι στο κενό».

ΝΕΟ δόλιο χτύπημα της Κυβέρνησης για την τρομοκράτηση και φίμωσή μας: Έφοδος του ΣΔΟΕ στα γραφεία του Συλλόγου των Τεμπών. Όλα είναι καθαρά και διάφανα, για αυτό και εξαρχής τασσόμουν υπέρ της απόλυτης δημοσιοποίησης τους. Άρα η προσπάθειά τους για σπίλωση θα πέσει πάλι στο… pic.twitter.com/qkPSEimbTV — Maria Karystianou (@mkaristianou) December 21, 2025

Υπενθυμίζεται ότι ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών έχει διαχωρίσει τη θέση του από τη Μαρία Καρυστιανού, με αφορμή τις δηλώσεις της κατά τις οποίες άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μπει ενεργά στην πολιτική μέσω της δημιουργίας κόμματος.

Σε ανακοίνωσή τους, μέλη του συλλόγου ανέφεραν: «Προς αποφυγή παρεξηγήσεων, οι υπογράφοντες θέλουμε να διαχωρίσουμε τη θέση μας από όλη αυτή τη φημολογία και συζήτηση που εξελίχθηκε το προηγούμενο διάστημα για δημιουργία “Κινήματος – Κόμματος”, στην οποία συμμετείχε και η πρόεδρος του Συλλόγου, και επιβεβαιώθηκε από την ίδια στις χθεσινές της δηλώσεις», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Επισημαίνεται ακόμα ότι «οι ενέργειες αυτές είναι προσωπικές της επιλογές, δεν είχαμε καμία ενημέρωση επ’ αυτού και καμία ανάμειξη και δεν γνωρίζουμε τους “συνεργάτες” της και τα “επιτελεία” που κατά καιρούς έχουν αναφερθεί».

«Εμείς οι συγγενείς λοιπόν, έχοντας δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται, απέναντί μας όλο τον κυβερνητικό μηχανισμό, έχουμε θέσει ως αδιαπραγμάτευτο και αδιασάλευτο στόχο την ανάδειξη του συνόλου των ενόχων και των διαχρονικών αιτιών και κατευθύνσεων που οδήγησαν στο έγκλημα των Τεμπών», κατέληγε η σχετική ανακοίνωση.