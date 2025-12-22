Η εικόνα φαίνεται πως έχει ξεκαθαρίσει για τον καιρό των Χριστουγέννων, με τους μετεωρολόγους να κάνουν λόγο για βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ περισσότερο κρύο και ίσως και χιονοεκπλήξεις αναμένονται την Πρωτοχρονιά.

Ειδικότερα, ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας γράφει σε ανάρτησή του: «Με μουντό, βροχερό καιρό και λίγα χιόνια τα φετινά Χριστούγεννα…

Καλημέρα και καλή εβδομάδα!

Με αρκετές βροχές οδεύουμε προς τα Χριστούγεννα.

Οι περισσότερες βροχές το τριήμερο Τρίτη-Πέμπτη θα εκδηλωθούν στα δυτικά-βόρεια-ανατολικό Αιγαίο-Δωδεκάνησα (καιρός τύπου -Π-).

Τα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά και στα χιονοδρομικά.

Η θερμοκρασία θα γίνει λίγο πιο χειμωνιάτικη.

Από την Παρασκευή και το Σ/Κ βελτιώνεται ο καιρός.

Φινάλε το 2025 θα κάνει με περισσότερο κρύο και ίσως και χιονοεκπλήξεις!

Ακολουθεί η συσσώρευση υετού το επόμενο τριήμερο και ο καιρός σε 10 Χριστουγεννιάτικους προορισμούς».

Από την πλευρά του, ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, σημειώνει μέσω Χ: «Από την Τρίτη απόγευμα έως και τα Χριστούγεννα βροχές κυρίως στα δυτικά τα βόρεια και το Ανατολικό Αιγαίο. Κάποια χιόνια θα έχουμε στα βουνά σε σχετικά μεγάλα υψόμετρα στη Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα. Η θερμοκρασία κανονική και οι άνεμοι δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα.

Οδηγούμε με προσοχή, δεν εκνευριζόμαστε και φυσικά δεν πιάνουμε τιμόνι όταν έχουμε πιει τα κρασιά και τα τσίπουρά μας».

🎯✅ Από την Τρίτη απόγευμα εως και τα Χριστούγεννα βροχές κυρίως στα δυτικά τα βόρεια και το Ανατολικό Αιγαίο. Κάποια χιόνια θα εχουμε στα βουνα σε σχετικά μεγάλα υψόμετρα στη Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα . Η θερμοκρασια κανονική και οι ανεμοι δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα.… pic.twitter.com/tqaBobq4FG — Theodoros Kolydas (@KolydasT) December 22, 2025

Η ανάρτηση του μετεωρολόγου Κλέαρχου Μαρουσάκη έχει ως εξής: «Μια ανάσα πλέον πριν τα Χριστούγεννα και το ενδιαφέρον για τον καιρό όλο και αυξάνεται μιας και αρκετοί σχεδιάζουν αποδράσεις από τα μεγάλα αστικά κέντρα.

Όπως όλα δείχνουν ο καιρός δεν θα είναι με το μέρος μας χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι θα είναι και απαγορευτικός ως προς αυτά που μπορεί να σχεδιάζουμε.

Με την απαιτούμενη προσοχή μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα περισσότερα αν όχι όλα από τα καιρικά φαινόμενα και αυτό θα πρέπει να κάνουμε και αυτή τη φορά.

Έτσι λοιπόν βαρομετρικό χαμηλό από την κεντρική Μεσόγειο θα επιδεινώσει τον καιρό στη χώρα μας το διάστημα 24 με 26 του μήνα με την κορύφωση αυτής της επιδείνωσης να αφορά κυρίως το διήμερο Τετάρτη και Πέμπτη δηλαδή παραμονή και ανήμερα των Χριστουγέννων.

Πιο συγκεκριμένα αυτό το βαρομετρικό χαμηλό που θα δραστηριοποιηθεί στην κεντρική Μεσόγειο όπως φαίνεται και στον πρώτο μας χάρτη, θα μας στείλει δύο αξιόλογα κύματα βροχών – καταιγίδων αλλά και πυκνών χιονοπτώσεων στα βουνά μας.

Πρώτο κύμα

Αυτό το αναμένουμε από αύριο βράδυ και μέχρι το απόγευμα της Τετάρτης όπου και θα δώσει την μεγαλύτερη έντασή του στα δυτικά και λιγότερο προς τα κεντρικά και βόρεια.

Δεύτερο κύμα

Αυτό το αναμένουμε προς το βράδυ περίπου της Τετάρτης και μέχρι το απόγευμα περίπου της Πέμπτης όπου θα δώσει τη μεγαλύτερη έντασή του στα δυτικά, κεντρικά, βόρεια αλλά και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Συγκεκριμένα για την ημέρα των Χριστουγέννων αν και η ημέρα θα ξεκινήσει με έντονη κακοκαιρία στις περισσότερες περιοχές της χώρας και με έμφαση τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια, σιγά σιγά ο βαρύς καιρός θα αρχίσει να περιορίζεται προς την πλευρά του Αιγαίου (από την οροσειρά της Πίνδου και πιο ανατολικά) ενώ καθώς θα πηγαίνουμε προς τις πρωινές ώρες της Παρασκευής 26 του μήνα οι καιρικές συνθήκες θα τείνουν να ομαλοποιηθούν στις περισσότερες περιοχές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε όλα τα παραπάνω χρονικά διαστήματα στις θάλασσές μας θα πνέουν ισχυροί και τοπικά πολύ ισχυροί άνεμοι πότε νότιας και πότε βόρειας συνιστώσας χωρίς όμως να τίθεται θέμα απαγορευτικού απόπλου γενικευμένο τουλάχιστον.

Η τάση για την Πρωτοχρονιά

Προς το πολύ χειμωνιάτικο φαίνεται να στρέφεται ο καιρός στην αλλαγή του χρόνου όπου αν και το παγκόσμιο προγνωστικό μας σύστημα “ΗΡΑΚΛΗΣ” όπως φαίνεται και στον τελευταίο μας χάρτη “βλέπει” βαρυχειμωνιά με χιόνια ακόμη και σε πεδινές εκτάσεις, κρατάμε ακόμη αρκετές επιφυλάξεις μιας και δεν υπάρχει, ακόμη τουλάχιστον, συμφωνία και με άλλα προγνωστικά κέντρα.

Το περισσότερο κρύο σε σχέση με τα Χριστούγεννα μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο, ως προς τα φαινόμενα όμως (βροχές – χιόνια) χρειάζεται υπομονή ακόμα στο να βγουν ορθά συμπεράσματα».