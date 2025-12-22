Άστατος αναμένεται να είναι ο καιρός σε αρκετές περιοχές της χώρας σήμερα, Δευτέρα, με τις καιρικές συνθήκες να διατηρούνται παρόμοιες όλη την εβδομάδα των Χριστουγέννων.

Ειδικότερα, για σήμερα Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, προβλέπονται τοπικές βροχές κυρίως στα κεντρικά και νότια τμήματα των Επτανήσων, στη Στερεά Ελλάδα, στις Σποράδες, την Εύβοια και τη Μαγνησία. Βροχοπτώσεις αναμένονται επίσης στην Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, καθώς και στην Κρήτη, όπου τα φαινόμενα ενδέχεται κατά τόπους να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια. Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας ο καιρός θα χαρακτηρίζεται από παροδικές νεφώσεις, με διαστήματα βελτίωσης.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, βαρομετρικό χαμηλό από την κεντρική Μεσόγειο αναμένεται να επιδεινώσει σημαντικά τον καιρό στη χώρα μας το διάστημα από τις 24 έως τις 26 του μήνα, με την κορύφωση της κακοκαιρίας να εντοπίζεται κυρίως την Τετάρτη και την Πέμπτη, παραμονή και ανήμερα των Χριστουγέννων.

Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του, «το βαρομετρικό χαμηλό, θα μας στείλει δύο αξιόλογα κύματα βροχών – καταιγίδων αλλά και πυκνών χιονοπτώσεων στα βουνά μας».

Συγκεκριμένα το πρώτο κύμα έρχεται «από αύριο βράδυ και μέχρι το απόγευμα της Τετάρτης, όπου και θα δώσει την μεγαλύτερη έντασή του στα δυτικά και λιγότερο προς τα κεντρικά και βόρεια», ενώ το δεύτερο κύμα αναμένεται «προς το βράδυ περίπου της Τετάρτης και μέχρι το απόγευμα περίπου της Πέμπτης, όπου θα δώσει τη μεγαλύτερη έντασή του στα δυτικά, κεντρικά, βόρεια αλλά και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου».

Αναλυτικά η ανάρτησή του

«Μια ανάσα πλέον πριν τα Χριστούγεννα και το ενδιαφέρον για τον καιρό όλο και αυξάνεται, μιας και αρκετοί σχεδιάζουν αποδράσεις από τα μεγάλα αστικά κέντρα.

Όπως όλα δείχνουν, ο καιρός δεν θα είναι με το μέρος μας, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι θα είναι και απαγορευτικός ως προς αυτά που μπορεί να σχεδιάζουμε.

Με την απαιτούμενη προσοχή μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα περισσότερα, αν όχι όλα, από τα καιρικά φαινόμενα και αυτό θα πρέπει να κάνουμε και αυτή τη φορά.

Έτσι λοιπόν, βαρομετρικό χαμηλό από την κεντρική Μεσόγειο θα επιδεινώσει τον καιρό στη χώρα μας το διάστημα 24 με 26 του μήνα με την κορύφωση αυτής της επιδείνωσης να αφορά κυρίως το διήμερο Τετάρτη και Πέμπτη, δηλαδή παραμονή και ανήμερα των Χριστουγέννων.

Πιο συγκεκριμένα, αυτό το βαρομετρικό χαμηλό που θα δραστηριοποιηθεί στην κεντρική Μεσόγειο, όπως φαίνεται και στον πρώτο μας χάρτη, θα μας στείλει δύο αξιόλογα κύματα βροχών – καταιγίδων αλλά και πυκνών χιονοπτώσεων στα βουνά μας.

ΠΡΩΤΟ ΚΥΜΑ

Αυτό το αναμένουμε από αύριο βράδυ και μέχρι το απόγευμα της Τετάρτης, όπου και θα δώσει την μεγαλύτερη έντασή του στα δυτικά και λιγότερο προς τα κεντρικά και βόρεια.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΥΜΑ

Αυτό το αναμένουμε προς το βράδυ περίπου της Τετάρτης και μέχρι το απόγευμα περίπου της Πέμπτης, όπου θα δώσει τη μεγαλύτερη έντασή του στα δυτικά, κεντρικά, βόρεια αλλά και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Συγκεκριμένα για την ημέρα των Χριστουγέννων, αν και η ημέρα θα ξεκινήσει με έντονη κακοκαιρία στις περισσότερες περιοχές της χώρας και με έμφαση τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια, σιγά σιγά ο βαρύς καιρός θα αρχίσει να περιορίζεται προς την πλευρά του Αιγαίου (από την οροσειρά της Πίνδου και πιο ανατολικά) ενώ καθώς θα πηγαίνουμε προς τις πρωινές ώρες της Παρασκευής 26 του μήνα, οι καιρικές συνθήκες θα τείνουν να ομαλοποιηθούν στις περισσότερες περιοχές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε όλα τα παραπάνω χρονικά διαστήματα στις θάλασσές μας θα πνέουν ισχυροί και τοπικά πολύ ισχυροί άνεμοι, πότε νότιας και πότε βόρειας συνιστώσας, χωρίς όμως να τίθεται θέμα απαγορευτικού απόπλου γενικευμένο τουλάχιστον.

Η ΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

Προς το πολύ χειμωνιάτικο φαίνεται να στρέφεται ο καιρός στην αλλαγή του χρόνου, όπου αν και το παγκόσμιο προγνωστικό μας σύστημα “ΗΡΑΚΛΗΣ” όπως φαίνεται και στον τελευταίο μας χάρτη “βλέπει” βαρυχειμωνιά με χιόνια ακόμη και σε πεδινές εκτάσεις, κρατάμε ακόμη αρκετές επιφυλάξεις μιας και δεν υπάρχει, ακόμη τουλάχιστον, συμφωνία και με άλλα προγνωστικά κέντρα.

Το περισσότερο κρύο σε σχέση με τα Χριστούγεννα μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο, ως προς τα φαινόμενα όμως (βροχές – χιόνια) χρειάζεται υπομονή ακόμα στο να βγουν ορθά συμπεράσματα».

Η πρόγνωση μέχρι την Παρασκευή

Ο καιρός την Τρίτη

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές κυρίως τις πρωινές ώρες στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Από το απόγευμα στο Ιόνιο οι βροχές θα ενταθούν και βαθμιαία θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά (πλην της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης), χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά και τις βραδινές ώρες στα νησιά του Ιονίου θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς τοπικά ισχυρές.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και βαθμιαία στο Ιόνιο έως 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ, βαθμιαία θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο τους 10 με 14 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 15 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την παραμονή Χριστουγέννων

Στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα ενταθούν στα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως στα βορειοδυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από ανατολικές και στην υπόλοιπη χώρα από νότιες διευθύνσεις, 3 με 5 και στο Ιόνιο και το βόρειο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια.

Ο καιρός τα Χριστούγεννα

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο, το βόρειο και ανατολικό Αιγαίο. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως στα βόρεια.

Οι άνεμοι στα βόρεια θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο βόρειο Αιγαίο έως 6 με 7 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

Ο καιρός της Παρασκευής

Αστατος καιρός, με κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις και βροχές κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια και τις Σποράδες. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.