Νέες πληροφορίες από ισπανικά μέσα φέρνουν στο προσκήνιο διαφορετικές λεπτομέρειες σχετικά με τη γνωριμία της Έστερ Εσπόσιτο και του Κιλιάν Εμπαπέ, τοποθετώντας την αρκετά χρόνια πίσω, σε περίοδο που η ηθοποιός διατηρούσε ακόμη σχέση με τον Νικολάς Φουρτάδο.

Το φημολογούμενο ειδύλλιο ανάμεσα στον Γάλλο σούπερ σταρ και την Ισπανίδα ηθοποιό εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος, με νέα στοιχεία να αναδύονται για το πότε ξεκίνησε η επαφή τους.

Όπως υποστήριξε ο Ισπανός δημοσιογράφος Ρομπέρτο Αντολίν στην εκπομπή “Mitre Live”, η επικοινωνία των δύο φαίνεται να άρχισε την περίοδο 2021–2023, όταν η Εσπόσιτο βρισκόταν ακόμη σε σχέση με τον Ουρουγουανό ηθοποιό.

Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, δεν περιορίστηκαν μόνο σε επαφές εξ αποστάσεως, αλλά φέρονται να είχαν και προσωπικές συναντήσεις εκείνο το διάστημα. Μάλιστα, άφησε να εννοηθεί ότι η συγκεκριμένη γνωριμία ενδέχεται να συνέβαλε και στον χωρισμό της ηθοποιού από τον Φουρτάδο.

Παρά τα όσα αναφέρονται, καμία από τις εμπλεκόμενες πλευρές δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως τις πληροφορίες, οι οποίες παραμένουν σε επίπεδο δημοσιογραφικών εκτιμήσεων.

Το ενδιαφέρον γύρω από την υπόθεση είναι ιδιαίτερα αυξημένο, δεδομένου ότι η Εσπόσιτο έγινε ευρέως γνωστή μέσα από τη σειρά “Elite”, ενώ ο Εμπαπέ συγκαταλέγεται στους κορυφαίους ποδοσφαιριστές παγκοσμίως και αποτελεί βασικό στέλεχος της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ως εκ τούτου, κάθε νέα αναφορά γύρω από τη φημολογούμενη σχέση τους συνεχίζει να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον τόσο των αθλητικών όσο και των lifestyle μέσων.