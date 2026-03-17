Στο πένθος έχουν βυθιστεί τα Τρίκαλα μετά τον τραγικό θάνατο της 27χρονης Αργυρώς, η οποία υπέκυψε στα τραύματά της έπειτα από τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, στην περιοχή της Ανθήλης στην είσοδο της Λαμίας.

Η 27χρονη με καταγωγή από τα Τρίκαλα, ζούσε τα τελευταία χρόνια στη Λαμία με τα τρία ανήλικα παιδιά και τον σύζυγό της, οποίος βρίσκεται σε κατάσταση σοκ μετά την είδηση του θανάτου της.

Η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Τρίτη 17 Μαρτίου και ώρα 4.00μ.μ. , στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Λογγακίου Τρικάλων, σύμφωνα με το trikalain.gr.

Υπενθυμίζεται ότι όλα έγιναν λίγα λεπτά μετά τις 16:30, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε η 27χρονη, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες συγκρούστηκε μετωπικά με άλλο όχημα που οδηγούσε άνδρας με συνεπιβάτη τον γιο του, ο οποίος πήγαινε για δουλειά σε περιοχή της Ανθήλης.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και η άτυχη γυναίκα, μητέρα τριών παιδιών, που διέμενε στη Λαμία με καταγωγή από τα Τρίκαλα, εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια του οχήματός της, ενώ ο οδηγός του άλλου οχήματος βρέθηκε τραυματισμένος στα χωράφια δίπλα στο αυτοκίνητό του που είχε καταλήξει εκτός δρόμου.

Τραυματίας βγήκε από το δεύτερο αυτοκίνητο και ο γιος του οδηγού, έχοντας χτυπήσει στο κεφάλι, ωστόσο η κατάστασή του δεν ήταν σοβαρή.

Πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο απεγκλώβισαν την 27χρονη την οποία και παρέδωσαν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ δεύτερο ασθενοφόρο μετέφερε και τους άλλους δύο τραυματίες στο Νοσοκομείο Λαμία. Δυστυχώς η 27χρονη, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά της βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά της.