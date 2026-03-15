Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 4:30 το απόγευμα της Κυριακής (15/03/26) στην είσοδο της Λαμίας και προς τον παράδρομο της Ανθήλης, αμέσως μετά τον κυκλικό κόμβο που βρίσκεται κοντά σε βενζινάδικο..

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα.

Τα δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά, κάτω από αδιευκρίνιστες προς το παρόν συνθήκες, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της οδηγού του ενός οχήματος και των δύο επιβατών (οδηγού – συνοδηγού) του άλλου.

Στο σημείο έφτασε πολύ γρήγορα διασωστικό πλήρωμα της Πυροσβεστικής, καθώς και δύο ασθενοφόρα και αυτοκίνητο της Τροχαίας.

Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τη νεαρή γυναίκα από το πρώτο όχημα, ενώ τραυματισμένος στα χωράφια δίπλα στο αυτοκίνητό του, που είχε καταλήξει εκτός δρόμου, βρέθηκε ο ηλικιωμένος οδηγός του δευτέρου οχήματος.

Τραυματίας – ελαφρύτερα – ήταν και ο γιος του, που ήταν συνοδηγός και βοήθησε στις πρώτες στιγμές τον πατέρα του μέχρι να φτάσει το ΕΚΑΒ.

Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Λαμίας.

Δείτε φωτογραφίες