Τραγική κατάληξη είχε το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 15 Μαρτίου στον παράδρομο πριν τον κυκλικό κόμβο στην είσοδο της Λαμίας, καθώς η 27χρονη οδηγός -και μητέρα τριών παιδιών- του ενός οχήματος υπέκυψε το βράδυ της Κυριακής 15 Μαρτίου στα βαριά τραύματά της στο Νοσοκομείο Λαμίας.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Όλα έγιναν λίγα λεπτά μετά τις 16:30 όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε η 27χρονη, κάτω από συνθήκες που ερευνά η Τροχαία Λαμίας, συγκρούστηκε μετωπικά με κινούμενα αντίθετο όχημα με οδηγό από τη Λαμία και συνεπιβάτη τον γιο του, ο οποίος πήγαινε για δουλειά σε περιοχή της Ανθήλης.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και η άτυχη γυναίκα που διέμενε στη Λαμία με καταγωγή από τα Τρίκαλα, εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια του οχήματός της, ενώ ο οδηγός του άλλου οχήματος βρέθηκε τραυματισμένος στα χωράφια δίπλα στο αυτοκίνητό του που είχε βγει εκτός δρόμου. Τραυματίας βγήκε από το δεύτερο αυτοκίνητο και ο γιος του οδηγού, έχοντας χτυπήσει στο κεφάλι, ωστόσο η κατάστασή του δεν ήταν σοβαρή.

Πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο απεγκλώβισαν την 27χρονη την οποία και παρέδωσαν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ δεύτερο ασθενοφόρο μετέφερε και τους άλλους δύο τραυματίες στο Νοσοκομείο Λαμία.

Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η 27χρονη υπέκυψε στα τραύματά της βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά της.

Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Λαμίας, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Στερεάς Ελλάδας.