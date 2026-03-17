Έντονη ανησυχία για τη δημόσια υγεία προκαλεί η παρατεταμένη κρίση ύδρευσης στην Αίγινα, με πολίτες να ζητούν την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων αρχών.

Κάτοικοι κάνουν λόγο για αυξημένα περιστατικά γαστρεντερίτιδας και δερματικών προβλημάτων τις τελευταίες εβδομάδες, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για πιθανή σύνδεση με την ποιότητα του νερού.

Μιλώντας ο πρόεδρος του Μορφωτικού Συλλόγου «Καποδίστριας» Αίγινας, Βασίλης Μουσουλέας, είπε πως αν και οι κάτοικοι είχαν ενημερωθεί πως οι εργασίες στον αγωγό θα είχαν ολοκληρωθεί μέχρι την Καθαρά Δευτέρα, τώρα ανησυχούν μήπως μείνουν χωρίς νερό και το Πάσχα.

Υπενθυμίζεται ότι η κρίση ξεκίνησε στις 17 Δεκεμβρίου 2025, όταν σημειώθηκε σοβαρή βλάβη στον υποθαλάσσιο αγωγό που τροφοδοτεί το νησί με πόσιμο νερό. Έκτοτε, η υδροδότηση καλύπτεται προσωρινά από γεωτρήσεις που ενεργοποιήθηκαν με πρωτοβουλία του δήμου.

Προχωρούν οι εργασίες για τον αγωγό νερού

Στην αποκατάσταση της βλάβης στον υποθαλάσσιο αγωγό ύδρευσης της Αίγινας αναφέρθηκε τη Δευτέρα στη Βουλή ο Βασίλης Σπανάκης. Ο υφυπουργός Εσωτερικών, στο πλαίσιο της συζήτησης επίκαιρων ερωτήσεων, ανέφερε πως σε προηγούμενη σχετική ερώτηση στις 9/2/2026, είχε επισημάνει ότι ο ενδεικτικός χρόνος που απαιτείται για την επισκευή της βλάβης ανέρχεται στις 53 ημέρες.

Επιπλέον, ο κ. Σπανάκης υπογράμμισε πως υφίστανται αστάθμητοι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν το χρονοδιάγραμμα, όπως οι καιρικές συνθήκες, οι καταδυτικοί περιορισμοί, η γεωμετρική κατάσταση του αγωγού κ.ά.

Πιο συγκεκριμένα, είπε πως οι ημερομηνίες που δεν επέτρεψαν την εκτέλεση έργων λόγω ακατάλληλων καιρικών συνθηκών ήταν κατά τα διαστήματα από 12/2/2026 έως 21/2/2026 και από 7/3/2026 έως 10/3/2026. Οι συνθήκες ήταν ακατάλληλες για την εκτέλεση των εργασιών, αλλά κυρίως για την ασφάλεια των εργαζομένων.

Επιπλέον, ο υφ. Εσωτερικών αναφέρθηκε στις φάσεις του έργου που έχουν ολοκληρωθεί και σε αυτές που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Υπογράμμισε πως από την αρχή του ζητήματος το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού συνδράμει τους κατοίκους της Αίγινας με δύο υδροφόρα πλοία, τα οποία μέχρι τις 12 Μαρτίου είχαν μεταφέρει 5.811 κυβικά νερού. Ταυτόχρονα, είπε πως ο δήμος Αίγινας έχει συνάψει σύμβαση με ιδιωτική εταιρεία, μεταφέροντας 16.320 κυβικά νερού έως τις 11 Μαρτίου.

Ο υφ. Εσωτερικών τόνισε πως ο δήμος Αίγινας έχει υποβάλει πρόταση «Βελτίωσης υποδομών ύδρευσης δήμου Αίγινας», έργο που έχει εγκριθεί και χρηματοδοτείται από το υπουργείο Εσωτερικών με προϋπολογισμό 3.559.353,42 ευρώ.

Τέλος, ο κ. Σπανάκης επανέλαβε πως εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές προγνώσεις, η υδροδότηση του δήμου Αίγινας θα ξεκινήσει περίπου στις 20 Μαρτίου, υπερθεματίζοντας τη συνεχή συνεργασία του υπουργείου Εσωτερικών με την Τοπική Αυτοδιοίκηση για αναπτυξιακά και κοινωνικά έργα με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής κάθε πολίτη, σε κάθε γωνιά της χώρας.