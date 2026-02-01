Νερό από τις υφάλμυρες γεωτρήσεις του νησιού τρέχει στις βρύσες των κατοίκων της Αίγινας εδώ και ενάμιση μήνα.

Αιτία, η νέα βλάβη στον υποθαλάσσιο αγωγό ύδρευσης, με τον οποίο το νησί συνδέθηκε στις αρχές του 2022 με το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ σε μία προσπάθεια να σταματήσουν τα πλοία – υδροφόρες που έφερναν νερό στο νησί σε τιμές σχεδόν δεκαπλάσιες εκείνων της ΕΥΔΑΠ.

Η δειγματοληψία που πραγματοποιήθηκε από την Περιφέρεια έπειτα από καταγγελία συλλόγων του νησιού έδειξε ότι το νερό δεν χλωριώνεται επαρκώς. Το πόρισμα, το οποίο διαβιβάστηκε με την ένδειξη «επείγον» στον Δήμο, είναι «τρομακτικό» για τη δημόσια υγεία: «Το νερό κρίνεται ακατάλληλο για κάθε είδους ανθρώπινη επαφή».

Οι ειδικοί συστήνουν στους πολίτες «να μη γίνεται χρήση του νερού των αντίστοιχων γεωτρήσεων προς πόση ούτε άμεση χρήση του στην ατομική υγιεινή, στην παρασκευή, επεξεργασία, συντήρηση ή εμπορία προϊόντων ή ουσιών που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση και γενικότερα κάθε χρήση του με τρόπο που να έρχεται σε άμεση ή έμμεση επαφή με τον ανθρώπινο οργανισμό».

Κολοβακτηριοειδή και ελλιπής χλωρίωση: Τι έδειξαν οι εργαστηριακοί έλεγχοι

Η αυτοψία που διενεργήθηκε στις 14 Ιανουαρίου 2023 σε έξι διαφορετικά σημεία υδροδότησης έφερε στο φως σοκαριστικά ευρήματα:

Στα πέντε από τα έξι δείγματα ανιχνεύθηκαν συγκεντρώσεις ολικών κολοβακτηριοειδών πάνω από τα επιτρεπτά όρια.

Στα μισά δείγματα το υπολειμματικό χλώριο ήταν κάτω από το κατώτατο όριο ασφαλείας, ευθύνη που βαρύνει αποκλειστικά τον Δήμο Αίγινας ως φορέα ύδρευσης.

Εντοπίστηκαν σοβαρές ελλείψεις στις εγκαταστάσεις των γεωτρήσεων, ενώ εγείρονται ερωτήματα για τη νομιμότητα των αδειών υδροληψίας.

Η στάση του Δήμου

Η δημοτική αρχή μετά από δείγμα που έστειλε σε ιδιωτικό εργαστήριο μία ημέρα πριν από αυτή της Περιφέρειας, έκανε λόγο για μια εικόνα που «είναι θετική, καθώς η πλειονότητα των δειγμάτων κρίνεται κατάλληλη», παραδεχόμενος ωστόσο υπερβάσεις σε δύο σημεία.

Ωστόσο, οι συστάσεις του ιδιώτη για αύξηση του χλωρίου και διερεύνηση επιμόλυνσης του δικτύου φαίνεται πως δεν στάθηκαν αρκετές για να προλάβουν τα βαρύτερα ευρήματα της Περιφέρειας.

Ακατάλληλο το νερό για όλες τις χρήσεις

Η απαγόρευση της Περιφέρειας σημαίνει πρακτικά ότι το νερό της βρύσης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πλύσιμο δοντιών και ξύρισμα, πλύσιμο πιάτων και μαγειρικών σκευών, καθαρισμό τροφίμων και μαγείρεμα ή ατομική καθαριότητα (μπάνιο).

Ήδη έχουν καταγραφεί καταγγελίες πολιτών για δερματικά και οφθαλμολογικά προβλήματα, ενώ το κόστος για τη χρήση αποκλειστικά εμφιαλωμένου νερού ακόμη και για τη βασική υγιεινή κρίνεται δυσβάσταχτο για τα νοικοκυριά. Η Περιφέρεια καλεί πλέον τον Δήμο σε άμεση συμμόρφωση και λήψη διορθωτικών μέτρων προκειμένου να αποφευχθούν τα χειρότερα.

Πότε θα αποκατασταθεί η βλάβη

Την ευθύνη για το έργο επισκευής έχει μέχρι το καλοκαίρι η Περιφέρεια Αττικής, ύστερα από την παράταση που δόθηκε στον εργολάβο λόγω της βλάβης που υπέστη ο αγωγός το 2024. Oπως αναφέρει ο Νίκος Παπαγεωργίου, αντιπεριφερειάρχης Νήσων, οι τρεις πλευρές (επιβλέπων μηχανικός, εργολάβος και περιφέρεια) συμφώνησαν στην τεχνική λύση από τις 24 Δεκεμβρίου.

Πλέον ο εργολάβος έχει προμηθευτεί το ανταλλακτικό, έχει φέρει γερανό και οκτώ δύτες, που αναμένουν τις κατάλληλες καιρικές συνθήκες για να ξεκινήσουν. «Εχουν χρονοδιάγραμμα εργασιών 15 ημερών, καιρού επιτρέποντος», τονίζει ο κ. Παπαγεωργίου. Η λύση που επελέγη είναι η τοποθέτηση ενός μεγάλου «δαχτυλιδιού», που θα ασφαλίσει το προβληματικό τμήμα. «Είναι μια δύσκολη επέμβαση γιατί θα γίνει σε βάθος 48 μέτρων και ο κάθε δύτης μπορεί να παραμείνει σ’ αυτό το βάθος μόλις 10 λεπτά την ημέρα», εξηγεί.