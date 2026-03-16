Πρεμιέρα σήμερα για τη διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για τα εισοδήματα που απέκτησαν οι φορολογούμενοι το 2025, με την ηλεκτρονική πλατφόρμα του Taxisnet να ανοίγει για εκατομμύρια φορολογούμενους.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), φέτος αναμένεται να υποβληθούν περισσότερες από 6,6 εκατομμύρια δηλώσεις έως και τις 15 Ιουλίου, που αποτελεί την καταληκτική προθεσμία της διαδικασίας.

Η πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος θα πρέπει να καταβληθεί έως το τέλος Ιουλίου, ενώ η εξόφληση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε διαδοχικές δόσεις που εκτείνονται έως και τον Φεβρουάριο του 2027. Παράλληλα, όσοι φορολογούμενοι επιλέξουν να εξοφλήσουν τον φόρο εφάπαξ θα έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν από έκπτωση, η οποία κυμαίνεται από 2% έως 4%, ανάλογα με τον χρόνο υποβολής της δήλωσης.

Πιο συγκεκριμένα, έκπτωση 4% παρέχεται σε όσους υποβάλουν τη δήλωσή τους έως τις 30 Απριλίου. Για δηλώσεις που θα κατατεθούν από την 1η Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου η έκπτωση περιορίζεται στο 3%, ενώ για όσες υποβληθούν από τις 16 Ιουνίου έως τις 15 Ιουλίου η έκπτωση διαμορφώνεται στο 2%. Όσοι υποβάλουν τη δήλωσή τους μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν δικαιούνται καμία έκπτωση και επιβαρύνονται με πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής.

Την ίδια στιγμή, η φορολογική διοίκηση προχωρά και φέτος σε μια αυτοματοποιημένη διαδικασία για σημαντικό αριθμό φορολογουμένων. Συγκεκριμένα, περισσότερες από 1,5 εκατομμύριο δηλώσεις μισθωτών και συνταξιούχων θα υποβληθούν αυτόματα από το σύστημα, καθώς έχουν ήδη συγκεντρωθεί τα απαραίτητα στοιχεία από εργοδότες, ασφαλιστικούς φορείς, τράπεζες και άλλους οργανισμούς. Με αυτόν τον τρόπο, οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι μπορούν να επωφεληθούν ευκολότερα από την υψηλότερη έκπτωση σε περίπτωση εφάπαξ πληρωμής του φόρου.

Ωστόσο, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε ορισμένα κρίσιμα σημεία κατά τη συμπλήρωση της δήλωσης.

Πρώτο σημαντικό ζήτημα αποτελούν οι ηλεκτρονικές αποδείξεις. Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, όπως κάρτες ή e-banking, πρέπει να καλύπτουν το 30% του δηλωθέντος εισοδήματος, με ανώτατο όριο τις 20.000 ευρώ. Σε περίπτωση που το ποσοστό αυτό δεν καλύπτεται, επιβάλλεται πρόσθετος φόρος ίσος με το 22% της διαφοράς. Για παράδειγμα, φορολογούμενος με εισόδημα 15.000 ευρώ που πραγματοποίησε ηλεκτρονικές πληρωμές 3.000 ευρώ, αντί για τις απαιτούμενες 4.500 ευρώ, θα επιβαρυνθεί με επιπλέον φόρο 330 ευρώ.

Σημαντικές αλλαγές καταγράφονται και στα τεκμήρια διαβίωσης, ιδιαίτερα για τις κατοικίες. Σε πολλές περιπτώσεις τα ποσά εμφανίζονται μειωμένα έως και κατά 35% σε σχέση με πέρυσι. Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνεια του ακινήτου και την τιμή ζώνης της περιοχής. Για παράδειγμα, για κύρια κατοικία 80 τετραγωνικών μέτρων σε περιοχή με τιμή ζώνης 1.750 ευρώ το τετραγωνικό, το τεκμήριο μειώνεται από 3.200 ευρώ σε 2.240 ευρώ.

Αντίστοιχα, για κατοικία 120 τετραγωνικών μέτρων σε περιοχή με τιμή ζώνης 3.000 ευρώ το τετραγωνικό, το τεκμήριο περιορίζεται από 8.120 ευρώ σε 5.252 ευρώ. Σε περιοχές με υψηλότερες τιμές ζώνης εφαρμόζονται προσαυξήσεις, ενώ για τις μονοκατοικίες προβλέπεται αύξηση κατά 20%. Για τις δευτερεύουσες κατοικίες, αντίθετα, τα ποσά του τεκμηρίου μειώνονται κατά 50%.

Αλλαγές υπάρχουν και στον τρόπο υπολογισμού των τεκμηρίων για τα αυτοκίνητα. Για τα Ι.Χ. έως 15 ετών, δηλαδή όσα έχουν ταξινομηθεί μετά την 1η Νοεμβρίου 2010, η αντικειμενική δαπάνη υπολογίζεται πλέον με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, κατά το πρότυπο των τελών κυκλοφορίας. Η αλλαγή αυτή οδηγεί σε σημαντικές μειώσεις, που σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούν ακόμη και το 50%, ιδιαίτερα για οχήματα νέας τεχνολογίας.

Προσοχή απαιτείται και στα προσυμπληρωμένα στοιχεία για εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις. Τα στοιχεία αυτά εμφανίζονται ήδη συμπληρωμένα στη δήλωση και δεν μπορούν να τροποποιηθούν από τον φορολογούμενο. Αν εμφανίζονται ποσά που δεν έχουν καταβληθεί, ο φορολογούμενος θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον εργοδότη ώστε να διορθωθούν τα στοιχεία. Σε διαφορετική περίπτωση, η δήλωση μπορεί να υποβληθεί με επιφύλαξη.

Τέλος, όσοι φιλοξενούν συγγενείς ή φίλους στην κατοικία τους οφείλουν να δηλώσουν τη φιλοξενία συμπληρώνοντας τον σχετικό κωδικό και τον ΑΦΜ του φιλοξενούμενου. Παράλληλα, ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν έχουν εισπράξει ενοίκια θα πρέπει πριν από την υποβολή της δήλωσης να προχωρήσουν σε εξώδικο προς τον ενοικιαστή, ώστε να αποφύγουν τη φορολόγηση για εισοδήματα που δεν εισέπραξαν.