Οι κάλπες έκλεισαν στον πρώτο γύρο των δημοτικών εκλογών στη Γαλλία, κατά τον οποίο οι ψηφοφόροι σε περισσότερους από 35.000 δήμους της χώρας καλούνται να επιλέξουν νέους δημάρχους και δημοτικούς συμβούλους για πρώτη φορά μετά από έξι χρόνια.

Πολλές από τις αναμετρήσεις αναμένεται να οδηγηθούν σε δεύτερο γύρο την επόμενη Κυριακή. Τα αποτελέσματα θεωρούνται σημαντικός δείκτης για το κλίμα των ψηφοφόρων ενόψει των κρίσιμων προεδρικών εκλογών του επόμενου έτους, αν και σε αρκετές περιπτώσεις καθοριστικό ρόλο παίζουν τοπικά ζητήματα και προσωπικότητες.

Οι πρώτες εκτιμήσεις για το Παρίσι δείχνουν ότι οι Σοσιαλιστές προηγούνται στην προσπάθειά τους να παρατείνουν την κυριαρχία τους στη γαλλική πρωτεύουσα, η οποία διαρκεί ήδη ένα τέταρτο του αιώνα. Την ίδια στιγμή, το ακροδεξιό κόμμα Εθνικός Συναγερμός και οι σύμμαχοί του εμφανίζονται ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί σε πόλεις του νότου, όπως η Μασσαλία, η Νίκαια και η Τουλόν.

Ο πρώην πρωθυπουργός Εντουάρ Φιλίπ φαίνεται πως αποφεύγει ένα αρνητικό αποτέλεσμα που θα μπορούσε ουσιαστικά να τον θέσει εκτός της κούρσας για τις προεδρικές εκλογές της επόμενης χρονιάς. Παράλληλα, ο Εθνικός Συναγερμός εκτιμάται ότι θα καταγράψει ισχυρή επίδοση σε αρκετούς από τους στόχους του στη νότια Γαλλία, ενώ οι προβλέψεις δείχνουν ότι η σκληροπυρηνική αριστερά της «Ανυπότακτης Γαλλίας» καταγράφει καλά ποσοστά στη Λιλ και στη γειτονική Ρουμπέ.