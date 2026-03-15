Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) ανακοίνωσε ότι οι ναυτικές του δυνάμεις εξαπέλυσαν συντονισμένες επιθέσεις κατά τεσσάρων αμερικανικών αεροπορικών βάσεων τα ξημερώματα, στοχεύοντας βασικές υποδομές, όπως κέντρα διοίκησης, πύργους ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας και εγκαταστάσεις αεροπορικής άμυνας.

«Το Ναυτικό των IRGC, τα ξημερώματα σήμερα, με διάφορα τάγματα επίθεσης, χτύπησε ταυτόχρονα τέσσερις αμερικανικές αεροπορικές βάσεις τρομοκρατών με ακριβείς και συντριπτικές επιθέσεις», ανέφερε σε δήλωση, προσθέτοντας ότι μονάδες πυραύλων και drones στόχευσαν πολλαπλές τοποθεσίες που συνδέονται με τις αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή.

Οι IRGC ισχυρίστηκαν επίσης ότι πρόσφατες δορυφορικές εικόνες έδειξαν σημαντικές ζημιές στις αμερικανικές στρατιωτικές υποδομές στις βάσεις που αποτέλεσαν στόχο. «Τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με δημοσιευμένες δορυφορικές εικόνες, οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν έχουν καταστρέψει περισσότερο από το 80% των στρατηγικών ραντάρ, καθώς και βασικών και ζωτικών σημείων των αμερικανικών τρομοκρατικών βάσεων».