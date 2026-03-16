Η 98η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ πραγματοποιήθηκε χθες Κυριακή το βράδυ στο Χόλιγουντ, με παρουσιαστή τον κωμικό Κόναν Ο’Μπράιαν και άφθονο σασπένς. Μεγάλος νικητής της βραδιάς ήταν η ταινία «One Battle After Another» (Μια μάχη μετά την άλλη), η οποία κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας και συγκέντρωσε τελικά έξι συνολικά αγαλματίδια.

Ακολουθεί κατάλογος των βραβεύσεων στις σημαντικότερες κατηγορίες κατά την 98η τελετή απονομής των Όσκαρ:

Καλύτερης ταινίας

«Μια μάχη μετά την άλλη»

Σκηνοθεσίας

Πολ Τόμας Άντερσον, «Μια μάχη μετά την άλλη»

Α΄ γυναικείου ρόλου

Τζέσι Μπάκλεϊ, «Άμνετ»

Α΄ ανδρικού ρόλου

Μάικλ Μπι Τζόρνταν, «Αμαρτωλοί»

Β΄ γυναικείου ρόλου

Έιμι Μάντιγκαν, Weapons

Β΄ ανδρικού ρόλου

Σον Πεν, «Μια μάχη μετά την άλλη»

Ξένης ταινίας

«Συναισθηματική αξία» (Νορβηγία)

Καλύτερης ταινίας animation

KPop Demon Hunters

Καλύτερου ντοκιμαντέρ

Mr. Nobody against Putin

«Μια μάχη μετά την άλλη»

Το απρόβλεπτο θρίλερ «Μια μάχη μετά την άλλη», που παρακολουθεί τις περιπέτειες εξτρεμιστών της άκρας αριστεράς σε μια Αμερική που αδυνατεί να συμβιβαστεί με τον εαυτό της, κέρδισε χθες Κυριακή το βράδυ Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, θριαμβεύοντας στη λαμπερή βραδιά που οργάνωσε η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου, με συνολικά έξι αγαλματίδια, ανάμεσά τους αυτό για την Καλύτερη Σκηνοθεσία, που έλαβε ο Πολ Τόμας Άντερσον.

Επικράτησε του φιλμ «Αμαρτωλοί» -της κυριότερης αντίπαλης υποψηφιότητας, που… περιορίστηκε σε τέσσερα βραβεία-, καθώς και άλλων τριών που εξήρε η κριτική, των Marty Supreme, «Άμνετ» και «Μυστικός πράκτορας».

Ο Πολ Τόμας Άντερσον έλαβε βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας για το φιλμ «Μια μάχη μετά την άλλη», πολιτικό θρίλερ για τις εξτρεμιστικές παρεκτροπές σε μια Αμερική που αδυνατεί να συμβιβαστεί με τον εαυτό της και τα πάντα λύνονται με τα όπλα.

Υποψήφιος επανειλημμένα («Μανόλια», «Θα χυθεί αίμα» κ.λπ.), ο Πολ Τόμας Άντερσον, μορφή του λεγόμενου ανεξάρτητου αμερικανικού κινηματογράφου, εντέλει βραβεύτηκε για μια απρόβλεπτη ταινία που παρακολουθεί πρώην επαναστάτες της άκρας αριστεράς, πολιτικούς κληρονόμους της «Black Power», και την καταδίωξή τους από οπαδό της θεωρίας περί ανωτερότητας της λευκής φυλής. Επικράτησε των Ράιαν Κούγκλερ («Αμαρτωλοί») και Κλόι Τζάο («Άμνετ»).

Στον Μάικλ Μπι Τζόρνταν το αγαλματίδιο για τον Α΄ ανδρικό ρόλο («Αμαρτωλοί»)

Ο Μάικλ Μπι Τζόρνταν έλαβε χθες Κυριακή βραβείο Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου, για την ενσάρκωση δύο δίδυμων γκάγκστερ που εξεγείρονται εναντίον της Αμερικής του φυλετικού διαχωρισμού και υποχθόνιων δυνάμεων στο φιλμ «Αμαρτωλοί» (Sinners).

Ο 39χρονος Αμερικανός μπαίνει έτσι στο αξιοσημείωτα ολιγομελές κλαμπ των μαύρων πρωταγωνιστών που εξασφαλίζουν την κορυφαία αυτή διάκριση της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, μετά τους Σίντνεϊ Πουατιέ, Ντένζελ Ουάσιγκτον, Φόρεστ Γουίτακερ και Γουίλ Σμιθ.

Επικράτησε των Τιμοτέ Σαλαμέ (Marty Supreme), Λεονάρντο Ντι Κάπριο («Μια μάχη μετά την άλλη»), Ίθαν Χοκ (Blue Moon) και του Βραζιλιάνου Βάγκνερ Μόουρα («Μυστικός Πράκτορας»).

Στην Τζέσι Μπάκλεϊ το αγαλματίδιο για τον Α΄ γυναικείο ρόλο («Άμνετ»)

Η Ιρλανδή Τζέσι Μπάκλεϊ κέρδισε χθες Κυριακή το βράδυ βραβείο Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου, για την έξοχη ενσάρκωση της μητέρας την οποία στοιχειώνει ο θάνατος του γιου της στην ταινία «Άμνετ».

Στην τραγωδία αυτή, εμπνευσμένη από τη ζωή του Γουίλιαμ Σέξπιρ, ενσαρκώνει τη σύζυγο του Άγγλου δραματουργού, την οποία τσακίζει η αρρώστια που της παίρνει το παιδί, προτού βρει κάθαρση στο θέατρο του άνδρα της. Επικράτησε των Ρόουζ Μπερν (If I Had Legs I’d Kick You), Έμα Στόουν («Bugonia»), Ρενάτε Ράινσβε («Συναισθηματική αξία») και Κέιτ Χάντσον (Song Sang Blue).

Στον Σον Πεν το αγαλματίδιο για τον Β΄ ανδρικό ρόλο («Μια Μάχη Μετά την Άλλη»)

Ο Σον Πεν έλαβε το τρίτο του βραβείο Όσκαρ, αυτό του δεύτερου ανδρικού ρόλου, για την ερμηνεία του -καρικατούρα άκαμπτου στρατιωτικού, που βασανίζεται από τη σύγκρουση ανάμεσα στον ρατσισμό του και τις σεξουαλικές επιθυμίες του- στο φιλμ «Μια μάχη μετά την άλλη».

Ήδη τιμηθείς με βραβεία πρώτου ανδρικού ρόλου (Mystic River, 2004, Harvey Milk, 2009), ο 65χρονος ηθοποιός, πιστός στη φήμη του αντισυμβατικού και αντικομφορμιστή που τον συνοδεύει, δεν ήταν παρών για να παραλάβει το βραβείο του.

Κυριότεροι ανταγωνιστές του θεωρούνταν οι Στέλαν Σκάρσγκαρντ («Συναισθηματική αξία») και Ντελρόι Λίντο («Αμαρτωλοί»).

Βραβείο Β΄ γυναικείου ρόλου στην Έιμι Μάντιγκαν («Weapons»)

Η Έιμι Μάντιγκαν έλαβε χθες Κυριακή το βράδυ βραβείο Όσκαρ Β΄ γυναικείου ρόλου, καταφέρνοντας να ξεπεράσει την παραδοσιακή απέχθεια της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου για τις ταινίες τρόμου, χάρη στην ενσάρκωση επίφοβης μάγισσας στην ταινία Weapons (σκηνοθεσία Ζακ Κρέγκερ, Warner Bros).

Η 75χρονη Αμερικανίδα κατάφερε να πάρει στα χέρια της επιτέλους το χρυσό αγαλματίδιο 40 χρόνια αφότου χρίστηκε υποψήφια για δεύτερο ρόλο για πρώτη φορά, κερδίζοντας σοβαρές ανταγωνίστριες: την Τεϊάνα Τέιλορ («Μια μάχη μετά την άλλη»), τη Γούνμι Μοσάκου («Αμαρτωλοί») και τα δύο αστέρια Ελ Φάνινγκ και Ίνγκα Ίμπσντοτερ Λιλέας («Συναισθηματική αξία»).

Η «Συναισθηματική αξία» (Νορβηγία) καλύτερη ξένη ταινία

Το νορβηγικό φιλμ «Συναισθηματική αξία» κέρδισε χθες Κυριακή το βράδυ το Όσκαρ καλύτερης ξένης ταινίας, επικρατώντας των ανταγωνιστικών ταινιών «Μυστικός Πράκτορας» (Βραζιλία), «Ένα απλό ατύχημα» (Γαλλία), «Sirat» (Ισπανία) και «Η φωνή της Χιντ Ρατζάμπ» (Τυνησία).

Η ταινία του Γιοάχιμ Τρίερ, που ήδη βραβεύτηκε στις Κάννες, καταπιάνεται με τα ελαττώματα και τον ρομαντισμό των καλλιτεχνών ακολουθώντας την επιστροφή πατέρα κινηματογραφιστή και τις δύο κόρες του που πάνε να ζήσουν μαζί του.

Το KPop Demon Hunters καλύτερη ταινία animation

Αφού συνάρπασε πολλούς συνδρομητές του Netflix και του Spotify το καλοκαίρι, η μουσική κωμωδία φαντασίας KPop Demon Hunters (σκηνοθεσία Μάγκι Κανγκ, Κρις Άπελχανς) κέρδισε Όσκαρ καλύτερης ταινίας animation στο Χόλιγουντ.

Η ταινία (Sony Pictures) ακολουθεί φανταστικό τρίο τραγουδιστριών της κορεατικής ποπ στις οποίες έχει ανατεθεί μυστικά να… προστατεύσουν τον πλανήτη από δαίμονες, κι έγινε φαινόμενο χάρη κυρίως στο τραγούδι «Golden». Επικράτησε του Zootopia 2 (Disney) και των γαλλικών ταινιών Arco και Amélie et la métaphysique des tubes («Η μικρή Αμελί»).