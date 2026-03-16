Το πρώτο βραβείο κάστινγκ στην ιστορία του θεσμού, απέσπασε η ελληνικής καταγωγής Κασσάνδρα Κουλουκουντής, η διευθύντρια κάστινγκ του «One Battle After Another», στην 98η τελετή απονομής των Όσκαρ, που πραγματοποιήθηκε στο Dolby Theatre του Λος Άντζελες.

Στον ευχαριστήριο λόγο της, η ίδια αφιέρωσε το βραβείο της σε όλους τους διευθυντές κάστινγκ που «δεν είχαν ποτέ την ευκαιρία να βρεθούν πάνω στη σκηνή».

Σημειώνεται ότι το πολιτικό θρίλερ με πρωταγωνιστή του Λεονάρντο Ντι Κάπριο, απέσπασε συνολικά 13 βραβεία στα Όσκαρ 2026.

Οι υπόλοιποι υποψήφιοι που διεκδίκησαν το βραβείο στην ίδια κατηγορία με την Ελληνοαμερικανίδα, ταν οι εξής: Νίνα Γκόλντ (Hamnet), Τζένιφερ Βεντίτι (Marty Supreme), Γκάμπριελ Ντομίνγκες (The Secret Agent), Φρανσίν Μέισλερ (Sinners).

Ποια είναι η Κασσάνδρα Κουλουκουντής

Η πορεία της Κασσάνδρα Κουλουκουντής στο σινεμά ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Απόφοιτη του Κολεγίου, μπήκε στον χώρο του κινηματογράφου ως ασκούμενη στην πρώτη ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον, το «Το παιχνίδι της τύχης» (1996).

Η συνεργασία αυτή αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς έκτοτε αποτέλεσε μια σταθερή συνεργάτρια του σκηνοθέτη, αναλαμβάνοντας το καστ στο σύνολο σχεδόν της φιλμογραφίας του, συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία χαρακτήρων που έχουν ταυτιστεί με τις ταινίες του Άντερσον, όπως τον Ντάνιελ Πλέινβιου που υποδύθηκε ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις στο «Θα χυθεί αίμα» ή τον Φρέντι Κούελ του Χόακιν Φίνιξ στο «The Master».

Πέρα από τις δύο παραπάνω ταινίες, έχει συνεργαστεί με τον Άντερσον στη «Μανόλια» (1999), το «Έμφυτο ελάττωμα» (2014), την «Αόρατη κλωστή» (2017) και στο «Πίτσα γλυκόριζα» (2021).

Παράλληλα, έχει συμμετάσχει στο κάστινγκ πολλών άλλων γνωστών ταινιών, όπως το «Φαντάσματα εφηβείας» και το Her (πάλι με τον Χόακιν Φίνιξ στον πρωταγωνιστικό ρόλο), ενώ έχει εργαστεί και ως παραγωγός σε κινηματογραφικά πρότζεκτ.

Για την ταινία «One Battle After Another», η Κασσάνδρα Κουλουκουντής και οι συνεργάτες της πραγματοποίησαν μια από τις πιο απαιτητικές διαδικασίες κάστινγκ της καριέρας τους, διότι κλήθηκαν να συνδυάσουν καταξιωμένους ηθοποιούς με νέα ταλέντα.

Μια τέτοια περίπτωση νέας ηθοποιού ήταν και η Τσέις Ινφίνιτι, η οποία υποδύεται έναν από τους βασικούς ρόλους της ταινίας, την Γουίλα. Η Ινφίνιτι ερμηνεύει την κόρη του Λεονάρντο Ντι Κάπριο, ενός ένοπλου αγωνιστή. «Είναι το παιδί δύο επαναστατών, επομένως θα έπρεπε και η ίδια να έχει ένα ανάλογο παρουσιαστικό», είχε δηλώσει η Κουλουκουντής, εξηγώντας ότι για τον συγκεκριμένο χαρακτήρα είχε επισκεφθεί όλες τις σχολές πολεμικών τεχνών στο Λος Άντζελες προκειμένου να βρει την κατάλληλη γυναίκα για να την υποδυθεί.